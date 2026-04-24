Specialistläkare/överläkare till rehabiliteringsmedicinavdelning
Rehabiliteringsmedicin vid Sandvikens sjukhus tar emot patienter från hela Gävleborgs län och erbjuder högspecialiserade insatser. Vår verksamhet fokuserar särskilt på rehabilitering av patienter med hjärnskador, stroke och traumatiska skador, samt ryggmärgsskador och långvarig smärtproblematik. Verksamheten består av en vårdavdelning med tolv vårdplatser, två dagvårdsplatser samt en mottagning där vi arbetar i multidisciplinära team, som smärtrehabteam, hjärnrehabteam och ryggmärgsskadeteam.
Vi söker nu dig som är en engagerad specialistläkare/överläkare och som vill bidra till vår fortsatta utveckling och ge patienterna den bästa möjliga rehabiliteringen på vårdavdelning.
Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Som läkare hos oss blir du en del av ett engagerat, tvärprofessionellt team bestående av läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor, kurator, sjuksköterskor, psykologer, fritidsledare, rehabassistenter, logoped och rehabkoordinator. Tillsammans arbetar vi för att ge våra patienter en högkvalitativ och individanpassad rehabilitering. Vi bedriver vår verksamhet med en vårdavdelning för neurorehabilitering med inriktning på patienter med stroke, förvärvade hjärnskador, ryggmärgsskador och neurologiska sjukdomar. Som läkare hos oss har du en central roll i att säkerställa och vidareutveckla rehabiliteringsinsatser av högsta kvalitet.
Som specialistläkare/överläkare hos oss kommer du bland annat att
• ha ett övergripande medicinskt ansvar för patienternas rehabilitering samt en ledande och samordnande funktion i teamet
• ansvara för remissbedömning och prioritering i samarbete med verksamhetens läkargrupp samt till avdelningen med remissgrupp bestående av verksamhetschef/biträdande verksamhetschef och fysioterapepeut/arbetsterapeut
• aktivt bidra till verksamhetens utveckling och kvalitetsarbete
• handleda ST-läkare i rehabiliteringsmedicin, läkare under utbildning.
Hos oss får du
• trygga och förutsägbara arbetstider med enbart dagtjänst, ingen jour eller helgtjänstgöring
• stora möjligheter att påverka samt bidra till verksamhetens utveckling
• ett stimulerande och varierande arbete där du får möjlighet att arbeta brett inom rehabiliteringsmedicin och göra verklig skillnad för patienternas livskvalitet.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi värdesätter samarbetsförmåga i en teambaserad arbetsmiljö. Du har en helhetssyn på verksamheten och är intresserad av att bidra till utveckling. Då vi är en utbildande verksamhet söker vi dig som har god pedagogisk förmåga och kan anpassa ditt sätt att kommunicera efter mottagarens behov.
I rollen som specialistläkare/överläkare ska du
• vara legitimerad läkare
• ha specialistkompetens inom rehabiliteringsmedicin, neurologi, allmänmedicin eller internmedicin
• ha goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1267".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Specialmedicin Kontakt
Ann-Louise Enqvist, vårdenhetschef 026-27 84 32
