Specialistläkare/överläkare till rättspsykiatrin, Öjebyn
Region Norrbotten / Läkarjobb / Piteå Visa alla läkarjobb i Piteå
2026-07-17
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Vill du vara med och göra skillnad inom rättspsykiatrin?
Vi söker nu en specialistläkare eller överläkare till vårt engagerade team inom rättspsykiatrin i Öjebyn, då en av våra överläkare är föräldraledig under 2026.
Hos oss får du möjlighet att – tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor – göra verklig skillnad för både individen och samhället. Vi erbjuder en arbetsmiljö där din kompetens tas tillvara, där utveckling uppmuntras och där du får vara med och forma framtidens rättspsykiatri.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri och har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk verksamhet. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du är specialist i rättspsykiatri samt har erfarenhet av arbete inom rättspsykiatrisk verksamhet och i multidisciplinära team. Klinisk erfarenhet från vuxenpsykiatri och/eller rättspsykiatri är också meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskper. Som person är du trygg och visar en hög grad av mognad i ditt yrkesutövande. Du är kommunikativ och har förmågan att anpassa ditt budskap utifrån situation och mottagare. Du trivs i samarbete med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat där kunskap och erfarenheter delas. Vidare är du strukturerad i ditt arbetssätt och kan självständigt driva dina arbetsuppgifter framåt samtidigt som du är en viktig del i teamet.
Det här får du arbeta med
Vi söker nu en specialistläkare / överläkare till vår verksamhet i Öjebyn – ett spännande uppdrag där du får arbeta tillsammans med engagerade, erfarna och kompetenta kollegor.
Hos oss möter du patienter med komplexa vårdbehov i en miljö där säkerhet, juridik och rehabilitering samverkar. Du ingår i ett tvärprofessionellt team och har en central roll i både det dagliga arbetet och verksamhetens utveckling.
Arbetet innefattar bland annat uppgifter såsom medicinska bedömningar och diagnostik, ansvar för läkemedelsbehandling och handledning av ST-läkare/AT-läkare vid behov. Du bidrar aktivt till vårdplanering och utveckling av vårdens innehål – alltid med patientens bästa i fokus.
Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av gott samarbete, hög trivsel och ett starkt engagemang för våra patienter.
Det här erbjuder vi dig
Ett spännande och utvecklande arbete som är unikt i Region Norrbotten
Nära samarbete med erfarna kollegor och specialistkompetens
Kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning
Möjlighet att påverka utvecklingen av rättspsykiatrin
Möjlighet till distansarbete del av arbetstid enligt överenskommelse
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat under 9 månader på heltid eller deltid. Med arbetstider förlagd dagtid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är inom psykiatrin: Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
972 41 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Jobbnummer
10005215