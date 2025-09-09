Specialistläkare/Överläkare till Rättspsykiatrin i Trelleborg (HSF)
Rättspsykiatrin i Skåne är en del av förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel och finns i Trelleborg, Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Hässleholm. Hos oss vårdas cirka 300 patienter och vi bedriver både heldygns- och öppenvård vilket ger oss möjlighet att följa patienterna över tid. Alla patienter inleder sin vård inom heldygnsvård och vanligen vårdas de inneliggande under ett par års tid för att sedan övergå till rättspsykiatrisk vård i öppen form. För att tillgodose patienternas vårdbehov finns flera olika professioner knutna till patienten. Vårdinnehåll och utförande finns väl beskrivet i verksamhetsområdet ISO-certifierade ledningssystem.
Rättspsykiatrin vårdar personer som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård, enligt LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård). Vanligast är psykosdiagnoser med omfattande funktionsnedsättning, ofta i kombination med missbruk. Våra patienter behöver vanligen hjälp med såväl ekonomi som passande bostad och sysselsättning. Samverkan med patientens nätverk är central i den rättspsykiatriska vården.
Målsättningen med den rättspsykiatriska vården är att habilitera personer som lider av allvarlig psykisk ohälsa till ett vardagsliv i samhället med minskad risk för återfall i brott.
Nu välkomnar vi en ny empatisk kollega till vår viktiga, intressanta och utvecklande arbetsplats!
Som specialistläkare/överläkare inom rättspsykiatrin arbetar du på delegation av chefsöverläkare med ansvar för patienternas vård och behandling. Du utreder, behandlar och utvärderar tillsammans med övriga funktioner i teamet i syfte att föra patientens vårdprocess framåt.
Som läkare har du en central roll i vårt teambaserade arbetssätt. Tillsammans med teamet samverkar du med patientens nätverk genom att delta i samverkansmöten och skriva underlagen som ligger till grund för bedömningar inför insatser från exempelvis socialtjänst eller överförmyndarnämnd. Administrativa arbetsuppgifter så som vårdplaneringar och ansökningar till Förvaltningsrätten ingår också i din roll. Du deltar i utvecklingsarbete inom enheten och på verksamhetsområdet.
På kvällar och helger finns en beredskapslinje för inneliggande patienter i vilken du kommer att tjänstgöra enligt schema.
Du blir anställd i Verksamhetsområde rättspsykiatri med primär placering på Rättspsykiatriskt Centrum (RPC) i Trelleborg. På sikt kan det för den intresserade finnas möjlighet till dubbelspecialisering eller forskning. Intresse för tvångsvårdslagstiftning och juridik anses underlätta i tjänsten.
Läs mer om våra respektive verksamheter på https://vard.skane.se/psykiatri-skane/
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du specialistkompetens i psykiatri. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.
För anställning som överläkare ska du även ha:
• heltidstjänstgöring om minst tre år (dokumenterad effektiv tid)
• klinisk skicklighet och självständighet inom psykiatri
• definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser (dokumentation), erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, ett inkluderande ledarskap och delar vår värdegrund. Du har god kommunikativ förmåga och lätt för att såväl planera arbetet som att ta ansvar och fatta beslut. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne. Ersättning
