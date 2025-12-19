Specialistläkare/överläkare till hud- och könsmottagning
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Borås Visa alla läkarjobb i Borås
2025-12-19
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och söker dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt.
Här får du arbeta på ett lokalt och lagom stort sjukhus med både bredd och spets, vilket innebär att du får möjlighet att både upprätthålla och utveckla din kompetens inom området.
Hos oss värdesätter vi att ha goda kollegor och en trivsam arbetsmiljö där alla känner sig välkomna. Det råder en öppen och hjälpsam stämning, där vi stöttar varandra i vardagen och delar med oss av kunskap och erfarenheter. För oss är det viktigt att skapa en miljö där man både kan utvecklas och ha roligt på jobbet - det är så vi bygger ett starkt team tillsammans.
Du blir en del av ett kompetent team med goda möjligheter till vidareutveckling inom specialistområdet.Publiceringsdatum2025-12-19Om företaget
Hud- och könsmottagningen tillhör verksamhetsområdet hud, infektion, vårdhotell och ögon. På mottagningen arbetar cirka 35 medarbetare - undersköterskor, sjuksköterskor, kurator, läkare och administrativ personal - tillsammans. Större delen av vår verksamhet finns i Borås, men vi har även behandlingsverksamhet i Skene.
Vi erbjuder även möjlighet till deltidsanställning, så att du kan anpassa din tjänst efter din livssituation och önskemål.
Verksamheten omfattar både operationer och planerade mottagningar. På enheten finns cirka 12 läkare, både specialister och ST-läkare, som arbetar tillsammans och stöttar varandra. Vi är en sammansvetsad grupp med god stämning och kollegialitet, och vi har stort fokus på verksamhetsutveckling. Tillsammans är vi ett team med bred kompetens.
Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov i centrum. Vi utvecklar våra verksamheter genom processtänkande och tvärprofessionellt samarbete.Profil
Du som söker är legitimerad läkare med specialistbevis inom hud- och könssjukdomar och har mycket goda kunskaper i svenska, minst nivå C1. Vi lägger särskild vikt vid ditt intresse för handledning, utbildning och forskning samt din sociala kompetens och samarbetsförmåga. Du har också vilja att bidra till verksamhetsutveckling och att upprätthålla ett positivt arbetsklimat på enheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan. Intervjuer kommer att hållas efter att ansökningstiden gått ut. Bifoga yrkeslegitimation och specialistbevis i din ansökan.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO hud, infektion, vårdhotell och ögon Kontakt
Norajr Muradian, läkarchef 033-6161888 Jobbnummer
9656423