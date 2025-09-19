Specialistläkare/överläkare till Centrum för neurologi
Region Stockholm / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2025-09-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi en till neurolog till vårt team!
Vi söker dig som är nytänkande och som tillsammans med oss och våra patienter vill utveckla vården för patienter med neurologiska sjukdomar.
Centrum för neurologi är en multidisciplinär och framgångsrik verksamhet som tar emot patienter med Parkinsons sjukdom och MS. Vi är en del av Akademiskt specialistcentrum, en verksamhet inom Region Stockholm vars kärnuppdrag är specialiserad öppenvård för patienter med kronisk sjukdom, med ett välintegrerat forsknings-, utbildnings- och utvecklingsuppdrag. Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att utreda och behandla patienter med Parkinsons sjukdom och oklar parkinsonism samt bedömningar och rådgivning vid annan neurologisk sjukdom och diagnostik. Det ingår även handledning av medicinkandidater och ST-läkare.
Goda möjligheter finns att komplettera det kliniska arbetet med forskning. Möjlighet finns att
vidareutvecklas inom injektion- och ultraljudsteknik för botulinumtoxin. Dina personliga egenskaper
Du har en positiv inställning till arbetet, patienterna och kolleger. Du är en teamspelare som har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter. Du har god samarbetsförmåga och vi vill att du ska vara intresserad av verksamhetsutveckling, innovationsarbete, forskning och utbildning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid
Dagtid: måndag till fredag. Förläggning av arbetstiden kan vi föra en dialog om. Kvalifikationer
* Specialistläkare i neurologi.
* Erfarenhet av forskning, undervisning och utbildning är meriterande.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5763". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Centrum för neurologi Kontakt
Sofie Lindfors Hellberg, enhetschef 08-12338074 Jobbnummer
9516371