Specialistläkare/överläkare till anestesikliniken
Anestesikliniken Mälarsjukhuset EskilstunaPubliceringsdatum2026-01-15Om företaget
Anestesikliniken Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhuset är en högteknologisk, dynamisk och utvecklingsinriktad klinik. Den är Sörmlands största serviceklinik och innefattar Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Anestesiklinikens grunduppdrag består av operationssjukvård och intensivvård.
Mälarsjukhuset har alla fördelarna av det mellanstora länssjukhuset där det finns bred, avancerad, klinisk verksamhet men korta beslutsvägar. Här bedrivs all akut kirurgi, obstetrik och intensivvård.
Kullbergska sjukhuset är länets produktionsenhet för planerad operationssjukvård med fem operationssalar som används på vardagar. Anestesikliniken bemannar också en beredskapsjour i hemmet som primärt konsulterar och servar akutverksamheten och intermediärvården på Kullbergska sjukhuset. Regelrätt intensivvård bedrivs inte på Kullbergska sjukhuset varför logistik av transporter av dessa patienter är en central funktion för anestesikliniken Mälarsjukhuset och Kullbergska sjukhuset.
Forskningsmöjligheterna inom Region Sörmland är goda generellt och inom anestesikliniken i synnerhet. Kliniken har ökande forskningsaktivitet med flertalet disputerade läkare och pågående studier.Arbetsuppgifter
Söva och väcka, bedöva och lindra, rädda liv på patienter i alla åldrar.
Din kompetens
Vi söker en anestesiolog med gedigen erfarenhet inom klinisk anestesi och intensivvård. Vi har många ST-läkare som vill ha ytterligare föredömen i specialist/överläkarledet. Du får gärna ha ett intresse för undervisning då klinikens samtliga medarbetare efterfrågar denna egenskap. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Jesper Sperber, 016-10 36 65, 072-083 16 76 jesper.sperber@regionsormland.se
Joanna Mirowska, 016-10 57 04 joanna.mirowska@regionsormland.se
Facklig företrädare Läkarförbundet Malin Bohlin, 016-10 30 51 malin.bohlin@regionsormland.se
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på anestesikliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-02-26.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
