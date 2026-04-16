Specialistläkare/överläkare till Affektiv mottagning Globen
2026-04-16
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri. Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 850 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Om Affektiv mottagning Globen
Affektiv mottagning Globen har tagit emot patienter för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling av depressionssjukdomar och bipolärt syndrom, men får nu ett utökat uppdrag för ett mindre område och har just övergått till ett brett allmänpsykiatriskt uppdrag för befolkningen i Enskede Årsta Vantör i södra Stockholm. Däremot har mottagningen sedan sitt tidigare uppdrag över 700 patienter med bipolär sjukdom.
På mottagningen jobbar bl.a. läkare, psykologer, sjuksköterskor, psykoterapeuter, kurator och rehab koordinator. Vår mottagning erbjuder ett brett och varierat vårdutbud med olika behandlingsmetoder med utgångspunkt från Stockholms läns sjukvårdsområdes processkartor.
Ditt arbete som specialistläkare/överläkare
Som specialistläkare/överläkare hos oss erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete. Du gör bedömningar och utredningar och ansvarar för vård och behandling. Du samarbetar med kollegor, vårdgrannar och andra aktörer och arbetar utifrån den enskilde patientens behov. Du bidrar aktivt till mottagningens utveckling. Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.
Våra förväntningar på dig
Du har mycket god samarbetsförmåga och trivs med att dela med dig av din kunskap. Du har intresse för utvecklingsfrågor och för att aktivt bidra till verksamhetens utveckling. Du är flexibel i ditt arbetssätt och kan möta varierande behov. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat, har lätt för att samarbeta och kommunicera. Du har egen drivkraft för att kunna arbeta självständigt. Arbetsuppgifterna ställer krav på flexibilitet och ett strukturerat arbetssätt.
Vidare är du legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri. Du har ett intresse för affektiva sjukdomar såsom depressioner och både Bipolär 1 och 2. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med detta är det meriterande. God svenska i tal och skrift samt goda datorkunskaper är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid 40h/vecka. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder möjlighet att jobba på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi tillsammans kan skapa den bästa möjliga vården för våra patienter.
Som arbetsgivare är vi måna om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5000 kr i årligt friskvårdsbidrag.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg. Vi tillämpar löpande intervjuer i denna rekryteringsprocess och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringstidens slut. Kliniken tillämpar SLSO:s riktlinjer för registerkontroll mot belastnings- och misstankeregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
Stockholms läns sjukvårdsområde, Öppenvård, Affektiv mottagning Globen Kontakt
Anna Calledblad, läkarförening 08-12341590 Jobbnummer
9859237