Specialistläkare/överläkare till affektiv heldygnsvård
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2025-09-26
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
På Akademiska sjukhuset är Verksamhetsområde Psykiatri organiserad i fyra sektioner varav Sektionen för Affektiva sjukdomar är en. På sektionen finns såväl heldygnsvård som flera öppenvårdsmottagningar samt en prehospital akutpsykiatrisk mobil enhet som tillsammans ansvarar för specialiserad psykiatrisk vård för vuxna personer i Uppsala län. Det finns inom sektionen även en könsidentitetsmottagning, ätstörningsenhet för vuxna, DBT-enhet samt affektiv behandlingsenhet. På sektionen arbetar olika professioner i team kring patienterna. Vi arbetar processorienterat för att kunna fortsätta driva en modern psykiatrisk vård med hög kvalitet. Det finns stora möjligheter att för dig som läkare i heldygnsvården att vara med och vidareutveckla vårdprocesserna och få till säkra övergångar mellan olika vårdformer.
Som specialistläkare/överläkare i vår heldygnsvård, kommer du att arbeta främst med patienter med t.ex. bipolär sjukdom, djupa depressioner, svåra ångest- och personlighetssyndrom. Till din hjälp har du vårdavdelningens övriga medarbetare inklusive underläkare. Professionellt kommer du att utvecklas genom stimulerande möten med både patienter och deras närstående, men också med kollegor från den egna och andra sektioner och verksamhetsområden, universitet och studenter. Vi har gott samarbete mellan sluten- och öppenvård med veckovisa möten där vi diskuterar planering för inneliggande patienter.
Samarbetsklimatet i läkargruppen är positivt där diskussioner kring enskilda patientärenden och medicinska frågeställningar välkomnas. Vi gläds nu åt att kunna välkomna ytterligare en kollega i gruppen.
Ditt uppdrag
Dina arbetsdagar kommer att bestå av sedvanligt specialistläkararbete på affektiv heldygnsvårdsavdelning. Handledning och undervisning ingår i uppdraget och vi erbjuder alla en personlig utvecklingsplan. Jour- och beredskapstjänstgöring ingår med möjlighet till bakjoursutbildning genom dubbel tjänstgöring med erfaren specialistkollega.Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri. Då mycket av arbetet sker i samarbete med andra ställer vi stora krav på god samarbetsförmåga. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Meriterande för tjänsten är erfarenhet av arbete inom heldygnsvården.
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Datum för tillträde kan diskuteras. Tjänstgöringsgraden är 100% men det finns goda möjligheter till individuella lösningar. Jour- och beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Har du ett intresse för undervisning eller forskning finns goda möjligheter att utveckla det vidare. Regelbunden fortbildning ser vi som nödvändigt både för att upprätthålla och utveckla egna kompetensen.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Läkarchef Isak Sundberg, 018 - 611 25 36
Sektionsadministratör Ellinor Rijnen Wester, 018 - 611 21 23
Facklig kontaktperson nås via Upplands allmänna läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS648/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9528830