Specialistläkare/överläkare till affektiv heldygnsvård
2026-05-18
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
På Akademiska sjukhuset är Verksamhetsområde Psykiatri organiserad i fyra sektioner varav Sektionen för Affektiva sjukdomar är en. På sektionen finns såväl heldygnsvård som flera öppenvårdsmottagningar samt en prehospital akutpsykiatrisk mobil enhet som tillsammans ansvarar för specialiserad psykiatrisk vård för vuxna personer i Uppsala län. Det finns inom sektionen även en könsidentitetsmottagning, ätstörningsenhet för vuxna, DBT-enhet samt affektiv behandlingsenhet. På sektionen arbetar olika professioner i team kring patienterna. Vi arbetar processorienterat för att kunna fortsätta driva en modern psykiatrisk vård med hög kvalitet. Det finns stora möjligheter att för dig som läkare i heldygnsvården att vara med och vidareutveckla vårdprocesserna och få till säkra övergångar mellan olika vårdformer.
Som specialistläkare/överläkare i vår heldygnsvård, kommer du att arbeta främst med patienter med t.ex. bipolär sjukdom, djupa depressioner, svåra ångest- och personlighetssyndrom. Till din hjälp har du vårdavdelningens övriga medarbetare inklusive underläkare. Professionellt kommer du att utvecklas genom stimulerande möten med både patienter och deras närstående, men också med kollegor från den egna och andra sektioner och verksamhetsområden, universitet och studenter. Vi har gott samarbete mellan sluten- och öppenvård med veckovisa möten där vi diskuterar planering för inneliggande patienter.
Samarbetsklimatet i läkargruppen är positivt där diskussioner kring enskilda patientärenden och medicinska frågeställningar välkomnas. Vi gläds nu åt att kunna välkomna ytterligare en kollega i gruppen.
Ditt uppdrag
Dina arbetsdagar kommer att bestå av sedvanligt specialistläkararbete på affektiv heldygnsvårdsavdelning. Handledning och undervisning ingår i uppdraget och vi erbjuder alla en personlig utvecklingsplan. Jour- och beredskapstjänstgöring ingår med möjlighet till bakjoursutbildning.Publiceringsdatum2026-05-18Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri. Då mycket av arbetet sker i samarbete med andra ställer vi stora krav på god samarbetsförmåga. Vidare ser vi gärna att du som person är strukturerad och stabil, samtidigt som du är lösningsfokuserad.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Meriterande för tjänsten är god kännedom om patientgruppen, intresse av undervisning och utveckling samt erfarenhet av arbete inom heldygnsvården.
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Datum för tillträde kan diskuteras. Tjänstgöringsgraden är 100% men det finns goda möjligheter till individuella lösningar. Jour- och beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Har du ett intresse för undervisning eller forskning finns goda möjligheter att utveckla det vidare. Regelbunden fortbildning ser vi som nödvändigt både för att upprätthålla och utveckla egna kompetensen. Övriga förmåner som regionen erbjuder är, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Läkarchef Isak Sundberg 018 - 611 25 36
Sektionsadministratör Ellinor Rijnen Wester 018 - 611 21 23
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Hjärtligt välkommen med din ansökan via länken nedan! Inför tillsättning tas utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Du kommer även fylla i en hälsodeklaration.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
9912493