Specialistläkare/överläkare Smärtmottagningen Danderyds sjukhus
2026-03-26
Gillar du smärta och att arbeta i team?.
Då har vi en möjlighet just för Dig! Till vår smärtmottagning söker vi dig som är algolog eller läkare med stort intresse av smärtdiagnostik och behandling. Är DU möjligtvis den vi
söker?
Om oss
Smärtmottagningen är en öppenvårdsmottagning och en del av verksamhetsområdet Anestesi- och intensivvård. På vår smärtmottagning arbetar idag två algologer med olika grundspecialiteter, en neurolog, en anestesiolog, två IVA-sjuksköterskor,specialistutbildad fysioterapeut, psykolog, medicinsk sekreterare, administratör och sektionschef.
Vi arbetar multiproffessionellt och i individuellt anpassade team. I öppenvården gör vi smärtbedömningar och behandlar patienter med framförallt långvarig neuropatisk smärta men ibland även cancerrelaterad smärta. Vi har patienter som får behandling i form av botulinumtoxin, kapsaicinplåster och har en del patienter som står på metadon. Vi erbjuder läkemedelsutprovningar, psykolog och fysioterapeut arbetar med exponering hos patienter med CRPS. Vi arbetar multiprofessionellt och i individuellt anpassade team. Inom
sjukhusets slutenvård har smärtmottagningen en konsultroll gällande all typ av smärtproblematik.
Vi erbjuder
Du erbjuds stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter i ett kompetent arbetslag där du kan vara med och påverka. På smärtmottagningen arbetar vi dagtid, vardagar. Vi har friskvårdsbidrag och tillgång till gym på sjukhusområdet. Goda kommunikationer med buss och tunnelbana nästan ända fram till huvudentrén, inhägnad cykelparkering med låsbara laddskåp för batterier. Bra parkeringsmöjliheter för bil med tillgång till elladdstolpar.
Om dig
Vi söker dig med specialistkompetens i smärtlindring, annan erfarenhet av smärtvård och/eller specialistkompetens är också vara meriterande liksom undervisning och forskning. Då vi är en mindre enhet med många samarbetspartners är förmågan till gott samarbete i team viktigt varför vi lägger stor vikt vid dig som person. Egenskaper i ditt dagliga arbete med fokus på kvalitet, resultat och effektivitet är något vi uppskattar. Du kommer tillsammans med oss fortsätta utveckla vår fina verksamhet.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av självständigt kliniskt arbete med patienter med akuta- och långvariga smärtor inom både öppen- och slutenvård. Arbetet sker både individuellt och i team. Vi har fysiska patientbesök, videobesök och uppföljningar via telefon samt använder oss av både 1177 och TeleQ. Vårt remissinflöde är konstant därav dagliga remissbedömningar. Utöver ett väletablerat samarbete med andra specialiteter och verksamhetsområden på sjukhuset har vi även en konsultativ roll mot övrig sjukvård och arbetar därför mycket med rådgivning och telefonkonsultationer.
På smärtmottagningen har vi återkommande morgonmöten, behandlingskonferenser, remissgenomgångar och APT. Till arbetsuppgifterna hör även undervisning av AT- och ST-läkare och medverkan i klinisk utvärdering av
verksamheten.
Anställningsform
Tillsvidare. Heltid, tjänstgöringsgrad kan diksuteras.
Ansökan
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Anestesi och Intensivvård präglas av hög kvalitet och en stabil medarbetargrupp i alla professioner. Förutom anestesin, som består av fyra operationsavdelningar inom kirurgi/urologi, ortopedi, gynekologi/obstetrik, dagkirurgi samt ÖNH och Tandanestesi och verksamhet externt, så har verksamhetsområdet postoperativa avdelningar, Intensivvårdsavdelning (IVA), Smärtmottagning, Nationellt respirationscentrum (NRC) och Sterilteknik. Vi är ett stort verksamhetsområde med sammanlagt cirka 400 medarbetare. Årligen utförs ca 24 000 anestesier på ca 25 operationssalar. I vårt uppdrag ingår även utbildning, klinisk forskning och utveckling.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2277".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0016)
Danderyds Sjukhus AB, Anestesi- och Intensivvård, Smärtmottagningen
Maria Hamvik, tf. sektionschef 08-12355741
9822136