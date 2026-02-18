Specialistläkare/ överläkare, ögonkliniken Ljungby/Växjö
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Ögonkliniken har verksamhet både i Växjö och Ljungby, och bedriver framför allt öppenvårdsverksamhet med mottagning samt dagkirurgi. Den kirurgiska verksamheten är förlagd till Växjö med inriktning på katarakter, glaukomkirurgi, pterygiumoperation, CXL, tårvägar, okuloplastik.
Mottagningen i Ljungby kommer under våren att flytta in i helt nya lokaler med egen operationssal så att vi kan starta upp operationsverksamhet även i Ljungby. Vill du vara med och starta igång och utveckla denna verksamheten tillsammans med oss?
Kliniken har totalt 16 läkartjänster, varav 4 är ST läkare. På kliniken arbetar förutom sjukvårdspersonal även optiker.
Kliniken ser positivt på forskningsarbete och har för närvarande en läkare som är doktorand.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som läkare på ögonmottagningen är mottagningsarbete tillsammans med en undersköterska eller sjuksköterska. De båda mottagningarna har samarbete med bland annat gemensamma möten och utbildningar. Kliniken är välutrustad med bland annat OCT-angio, SLO samt Pentacam.
I tjänsten ingår kvälls- och nattjour med beredskap i hemmet.
Vi är måna om att du ska få en bra start hos oss därför får du en gedigen individuell introduktion. Utöver introduktionen erbjuder vi dig:
* Gott arbetsklimat
* Mentorskap
* Schema med möjlighet att påverka din egen utveckling
* Inflyttarservice
Som medarbetare i Region Kronoberg får du även tillgång till friskvårdsbidrag, föreläsningar och aktiviteter från friskvårds- och hälsoenheten och mycket annat.Kvalifikationer
Du som söker har av Socialstyrelsen godkänd specialistkompetens inom ögonsjukdomar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kornea, neuro, glaukom, strabismkirurgi, plastik, barn, ROP-undersökningar.
Du visar att du har en vilja att vara en del av kliniken genom att bidra till ett gott arbetsklimat. Du ser samarbete som en framgångsfaktor i det dagliga arbetet mellan olika medarbetare. Tillsammans med övriga medarbetare vill du bidra med din kompetens så att patienterna får en god vård.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

