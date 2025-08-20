Specialistläkare/Överläkare neurologi till Högsbo närsjukhus
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2025-08-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Högsbo närsjukhus erbjuder en spännande arbetsplats där du får möjlighet att arbeta efter nya arbetssätt och där du kommer att vara en viktig del i införandet av nya innovativa arbetsformer för nära vård. Högsbo närsjukhus är ett så kallat smart sjukhus där vi kombinerar innovativa arbetssätt med framtidens IT-stöd för att möjliggöra vård med hög kvalitet med patienten i fokus. På sjukhuset finns dagkirurgiskt centrum, specialistcentrum med radiologi och provtagning för vuxna och barn. Högsbo närsjukhus är en viktig del i utvecklingen av närsjukvården i Göteborgsområdet.
Vår arbetsplats
Vi arbetar med patienter som har kroniska neurologiska diagnoser, främst Parkinsons sjukdom, multipel skleros och epilepsi.
Vi har ett nära samarbete inom arbetsgruppen samt vår Rehabmottagning, vilket skapar en patientfokuserad och effektiv vårdkedja. Vi ligger i framkant inom digitaliseringen av vården och arbetar för en lättillgänglig vård till en växande, äldre befolkning.
I början av 2024 flyttade verksamheten till det nybyggda Högsbo närsjukhus.Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Kliniskt patientarbete på allmänneurologisk mottagning med bl a nybesök, återbesök, digitala besök och administrationsarbete, i nära samarbete med övriga teamet. Som läkare hos oss har du dina egna patienter som du ansvarar för.Kvalifikationer
Vi söker dig som har några års erfarenhet som specialistläkare inom neurologi. Stor vikt kommer att fästas vid kompetens inom Parkinsons sjukdom, MS och övrig allmänneurologi. Vi förutsätter att du är serviceinriktad och har ett gott bemötande gentemot patienter. Du har en hög arbetskapacitet, är flexibel, självständig och har god samarbetsförmåga. Som person är du ansvarstagande, säker och trygg i din roll, positiv i ditt förhållningssätt och du bidrar till ett bra klimat i arbetsgruppen.
Du bör ha ett intresse att arbeta digitalt och våga testa nya arbetssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/3275". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Neurologimottagning, Högsbo närsjukhus Kontakt
Frida Svensson, tf enhetschef 0767-249540 Jobbnummer
9466426