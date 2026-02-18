Specialistläkare/överläkare inom ryggkirurgi
2026-02-18
Vi söker nu en självständig specialist- eller överläkare i ryggkirurgi som vill kombinera avancerad klinisk verksamhet med möjlighet att påverka, utveckla och långsiktigt bidra till ryggverksamheten inom Region Östergötland.
Tjänsten innebär arbete med både akut och elektiv ryggkirurgi samt deltagande i regional ryggbakjourslinje.
Hos oss får du arbeta i en akademisk miljö med regionalt uppdrag, stark kollegialitet och goda förutsättningar för klinisk utveckling, forskning och utbildning.
Vårt erbjudande
Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård (CKOC) bedriver sjukvård, forskning och utbildning inom ortopedi, kirurgi, urologi, onkologi, hematologi samt lungmedicin i Östergötland och inom Sydöstra sjukvårdsregionen.
Ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping är en stor och väl etablerad verksamhet med cirka 150 medarbetare. Kliniken omfattar vårdavdelning med undervisningsavdelning, mottagning och rehabenhet och bedriver både akut och planerad ortopedisk vård. Förutom basortopedi är klinikens specialistområden ryggkirurgi, tumörkirurgi, barnortopedi samt övre och nedre extremitetskirurgi, med uppdrag att handlägga patienter från hela Sydöstra sjukvårds-regionen.
Som ryggkirurg hos oss erbjuds du:
ett brett kliniskt uppdrag inom både akut och elektiv ryggkirurgi
arbete i en universitetssjukvårdsenhet med stark forsknings- och utbildningstradition
möjlighet att påverka och vidareutveckla ryggverksamheten regionalt
kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till ytterligare subspecialisering
goda förutsättningar att kombinera klinik med forskning och utbildning

Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare eller överläkare inom ryggsektionen arbetar du i både mottagnings- och avdelningsverksamhet. Arbetet är tvärprofessionellt och teambaserat, med etablerade samarbeten och nätverk till andra specialiteter samt regelbundna multidisciplinära konferenser.
Jourtjänstgöring ingår i tjänsten. Efter införandet av akutläkarsystemet har kliniken ingen primärjour. I stället bemannas en mellanjour samt, som del av universitetssjukhusets traumaomhändertagande, en ortopedbakjour och en separat ryggbakjourslinje dygnet runt.
Som ryggbakjour ger du stöd till vårdgivare i hela Sydöstra sjukvårdsregionen.
Ryggverksamheten vid Universitetssjukhuset är organiserad så att neurokirurgiska kliniken handlägger halsryggar, medan ortopediska klinikens ryggkirurger ansvarar för bröst- och ländryggskador.
Utbildning av läkarstudenter är en naturlig och viktig del av arbetet. Som universitetssjukvårds-enhet prioriterar vi forskning, med aktiv forskning inom nästan alla våra profilområden. Det finns möjlighet till doktorandutbildning med handledning vid kliniken, liksom möjlighet att fortsätta forska för dig som redan är disputerad.
Läs mer om vår karriärstege för läkare och om dina förmåner hos oss.
Arbetsgrupp
Ryggsektionens läkargrupp består i nuläget av åtta kollegor med bred erfarenhet inom ryggkirurgi. Gruppen befinner sig i ett pågående generationsskifte, där flera seniora kollegor arbetar deltid eller närmar sig pension, samtidigt som yngre kollegor med inriktning mot ryggkirurgi är under uppbyggnad.
Detta skapar goda möjligheter för dig som specialist eller överläkare att ta en tydlig och långsiktig roll i verksamheten - kliniskt, strategiskt och som mentor och kunskapsresurs.
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare inom ortopedi eller neurokirurgi och som är självständig inom ryggkirurgi. Erfarenhet från närliggande områden är meriterande.
Som person är du lyhörd, tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta. Du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat. Du har ett positivt förhållningssätt, ser möjligheter i förändring och tar ansvar för ditt arbete med engagemang och helhetsperspektiv.
Du har intresse för utbildning och forskning och fungerar gärna som stöd och kunskapsresurs för kollegor och andra professioner. I uppdraget ingår deltagande i klinikens ryggbakjourslinje samt viss administrativ verksamhet. Du kan även komma att inneha förtroendeuppdrag och verka aktivt inom forskning och utbildning.
Arbetet innebär kontinuerlig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter, varför mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Ortopediska kliniken US
Verksamhetschef/överläkare Mattias Anderson 072-2178667.
