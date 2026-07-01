Specialistläkare/överläkare inom radiologi till röntgenavdelningen
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin / Läkarjobb / Gävle Visa alla läkarjobb i Gävle
2026-07-01
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Röntgenavdelningen i Bollnäs arbetar med diagnostisk radiologi i ändamålsenliga lokaler med modern utrustning. Vi utför undersökningar i form av konventionella röntgenundersökningar som skelett och lungor, ultraljudsdiagnostik, snittdiagnostik med datortomografi och magnetröntgen. Arbetstiden är dagtid måndag till fredag.
Bollnäs sjukhus är ett medicinskt akutsjukhus där verksamheterna samverkar på ett enkelt sätt och avdelningen har dessutom gott samarbete med kollegor på Hudiksvalls sjukhus. Staden ligger i hjärtat av Hälsingland och du har närhet till både skog, vatten och kultur. Jakt, fiske, närheten till Järvsö med cykling samt skidåkning och mycket annat som bidrar till en social och rik livskvalité. Du kan läsa mer om Bollnäs och Hälsingland här: Flytta till Bollnäs | Bollnäs kommun
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss arbetar du både självständigt men ingår i ett tvärprofessionellt team med andra yrkeskategorier, kompetenser och kunskapsaspekter för att kunna genomföra ett kvalitativt och heltäckande arbete för våra patienter. Dina närmsta kollegor består av radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor samt administrativ personal. Primärjour och bakjour bemannas från Hudiksvall mellan klockan 16-22.00. Efter klockan 22.00 nyttjas externgranskning. Vi arbetar dagtid men möjlighet till jour/beredskapstjänstgöring under kvällstid samt helg finns om du önskar, men då med placering i Hudiksvall.
Som specialistläkare hos oss kommer du bland annat att
• arbeta som allmänna radiolog med akuta samt elektiva undersökningar
• dom modaliteter som du förväntas granska är konventionell röntgen, ultraljud, viss typ av genomlysning och DT
• jobba i Sectras RIS/PACS.
Hos oss får du
• arbeta dagtid måndag till fredag
• en roll som har stora påverkansmöjligheter samtidigt och samtidigt vara en del av vårt kunskapstäta team med engagerade kollegor
• ett variationsrikt och spännande arbete med patienten i fokus.
Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Som person ser vi att du är lyhörd och ödmjuk samt har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra då arbetet innebär tät kontakt med kollegor, remittenter samt patienter. Arbetet kräver att du kan vara flexibel i dina lösningar för att ge patienterna bästa möjliga vård. Vi ser att du kan visa ett lugn och är stabil och kontrollerad med ett bibehållet realistiskt perspektiv samt fokus på rätt saker.
I rollen som specialistläkare/ överläkare ska du
• inneha svensk läkarlegitimation och erhållen specialistkompetens inom radiologi
• ha en bred allmän radiologisk profil med kompetens inom konventionell röntgen, ultraljud och DT
• alternativt ha en utländsk läkarutbildning, om utbildningen är från ett land utanför EU/EES krävs även ett godkänt resultat på Socialstyrelsens teoretiska kunskapsprov
• kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift på minst C1-nivå.
Vi ser bakjourkompetens och kunskaper inom MR som positivt men inget krav.
Tjänsten är främst tillsvidareanställning på heltid men vi är öppen för annan tjänstgöringsgrad och pratar gärna om tänkbara möjligheter.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt.
Urval och intervjuer sker löpande. Intervjuer och återkoppling kommer dock inte göras mellan vecka 29-32 då rekryterande chef har semester.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1836". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
821 31 BOLLNÄS Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin Kontakt
Rekryteringspartner
Sanna Berglund sanna.berglund@regiongavleborg.se 0730647104 Jobbnummer
9986250