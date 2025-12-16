Specialistläkare/Överläkare inom radiologi till Röntgen i Hässleholm
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Läkarjobb / Hässleholm Visa alla läkarjobb i Hässleholm
2025-12-16
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad i Hässleholm
, Kristianstad
, Lund
, Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du legitimerad läkare med specialistkompetens inom radiologi? Då kan vi erbjuda dig en tjänst som specialistläkare/överläkare på dagtid med mycket fina möjligheter att antingen ägna dig åt ditt specialistområde eller bredda din kompetens ytterligare. Välkommen till oss!
Inom verksamhetsområde (VO) diagnostik ingår röntgenverksamheterna i Kristianstad, Hässleholm och Ystad. Utöver dessa enheter ingår också Klinisk fysiologi. Inom vårt VO är vi cirka 230 medarbetare varav drygt 65 specialist- och ST-läkare utspridda på våra olika enheter. VO diagnostik är en välutrustad verksamhet med en modern maskinpark och högteknologisk digital utrustning. Efterfrågan på bilddiagnostik stiger ständigt och under 2024 genomförde vi, 80 000 slätröntgen, 60 000 DT, 18 000 MRT och 15 000 ultraljud inom hela verksamhetsområdet.
Hässleholm är en järnvägsknut med mycket goda förbindelser. Dessutom är hemarbete delar av arbetstiden sedan länge en självklar och integrerad del av vårt arbetssätt. Hos oss blir du en del av en ständigt expanderande verksamhet. Vi har en arbetsmiljö som kännetecknas av god stämning och nöjda medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Vi söker nu en kollega som är specialistkompetent i radiologi. Dina arbetsuppgifter hos oss består främst av att bedöma inkommande remisser och granska undersökningar. På avdelningen har vi följande: en CT, en MR, två undersökningsrum för skelett-/lungor och ett undersökningsrum för vardera genomlysning, ultraljud samt bentäthetsmätning.
Avdelningen är liten, men ingår i ett större sammanhang där dikteringslistorna är gemensamma med Kristianstad och Ystad. Du ges med andra ord goda möjligheter till varierande arbetsuppgifter oavsett om du vill ägna dig åt ditt specialområde eller bredda din kompetens.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård med specialistkompetens inom radiologi. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är också ett krav.
Eftersom mycket av ditt dagliga arbete kan skötas på distans värdesätter vi egenskaper såsom självgående med god förmåga att strukturera din egen vardag och driva ditt arbete framåt samt att du har en god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Hans Nilsson, enhetschef (semester 23/12-7/1) 0724-62 42 12 Jobbnummer
9647644