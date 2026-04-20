Specialistläkare/överläkare i neurologi med inriktning epilepsi
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2026-04-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet inom VO neuro
Vid verksamhetsområdet neuro bedrivs specialiserad och högspecialiserad vård för patienter med sjukdomar och skador i nervsystemet och ögon. Vi arbetar med utredning och diagnostik samt medicinsk och kirurgisk behandling av såväl akuta som kroniska neurologiska och neurokirurgiska tillstånd och ögonsjukdomar. Vi erbjuder vård till patienter från sju regioner i Mellansverige och erbjuder nationell högspecialiserad vård inom vissa områden till patienter från hela Sverige. Det komplexa uppdraget skapar bra förutsättningar för våra medarbetare och verksamheten att utvecklas.
Inom verksamhetsområdet arbetar cirka 550 medarbetare fördelat på fyra vårdavdelningar, två dagvårdsavdelningar, en neurointermediärvårdsavdelning, en neurointensivvårdsavdelning, två operationsavdelningar och fyra öppenvårdsmottagningar. Vid verksamhetsområdet bedrivs parallellt med den kliniska verksamheten en hög aktivitet av forskning, utbildning och utveckling i nära samarbete med Uppsala universitet. Vårt mål är att vara nationellt och internationellt ledande när det gäller vård, forskning och undervisning inom neuro-området och ögonsjukdomar.
Vår verksamhet inom epilepsi
Akademiska sjukhuset har beviljats nationell högspecialiserad vård för epilepsikirurgisk utredning och behandling. Vi behöver utöka vår verksamhet med en specialist i neurologi med inriktning mot epilepsi. Personen vi letar efter ska ha mycket god kunskap inom epilepsiområdet inkluderande utredningar inför epilepsikirurgi.
Vi har tillgång till en specialiserad övervakningsenhet för långtidsregistrering med video-EEG och arbetar i ett multidiciplinärt team för att bedöma möjligheter till kirurgisk behandling av epilepsi. Utöver en neurologavdelning har vi en neurointermediärvårdsavdelningen (NIMA) och en intensivvårdsavdelninge (NIVA) där vi samarbetar med intensivister och neurokirurger. Vi tar hand om alla typer av patienter med epilepsi med omfattande verksamhet för diagnostik och olika typer av behandlingar. Vi arbetar i ett epilepsiteam för att på bästa sätt omhänderta patienter och bedriva utvecklingsarbete och forskning.
Utöver den vård vi bedriver lägger vi stort fokus på universitetssjukhuset övriga uppdrag och ansvarar i samarbete med Uppsala universitet för undervisning, forskning och utveckling inom diagnostik och behandling.
Ditt uppdrag
Vi söker nu dig som framför allt kan stärka och utveckla vårt uppdrag med epilepsivård och högspecialiserad epilepsikirurgisk utredning. Du kommer i huvudsak att jobba med epilepsivård men i tjänsten ingår även framjour (primärjour) och/eller bakjour i neurologi beroende på din kompetens. Du tjänstgör både i öppen- och slutenvård.
Du är specialistläkare inom neurologi med inriktning mot epilepsi. Disputation och docentur är meriterande liksom aktiv forskning inom epilepsi-fältet.
Din kompetens
Vi önskar att du som person är trygg i din roll, sätter patienternas behov först och som inser att vi utgöra varandras arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid din förmåga att inspirera, lära ut, engagera och arbeta i team.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100%. Vi tillämpar provanställning om 6 månader. Beroende på sökandes profil och erfarenhet av bakjour kan det bli en specialist- eller överläkartjänst.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Tf Sektionschef Irina Sjöblom 018-6174259
VC Lisa Arvidsson 018-6172957
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS529/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9862882