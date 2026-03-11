Specialistläkare/överläkare hud- och könssjukdomar
2026-03-11
Verksamhetsområde medicin hud och reumatologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Sektionen hud- och könssjukdomar ingår i verksamhetsområde medicin, hud och reumatologi.
Sektion för hud- och könssjukdomar består av hud- och venereologmottagning, yrkesdermatologisk mottagning, hudavdelning samt dagsjukvårdsavdelning. Vårt uppdrag är att utreda, diagnosticera, vårda och behandla hud- och könssjukdomar. De vanligaste diagnoserna som vi behandlar är psoriasis, eksem och olika former av hudtumörer. Vi har ett flertal specialområden och har nyligen av Socialstyrelsen tilldelats uppdraget att bedriva högspecialiserad vård inom områdena svåra hudsymtom samt gendermatoser. Arbetet hos oss innebär både avdelnings- och mottagningsarbete samt konsultverksamhet. Inom verksamheten bedriver vi också mycket undervisning. Vi strävar efter att bygga upp mer forskning inom sektion.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
Du som söker är specialistläkare inom hud- och könssjukdomar med mångårig erfarenhet av kliniskt arbete med patienter med hud- och könssjukdomar på sjukhus. Det önskvärt och meriterande med erfarenhet från både slutenvårdsarbete på hudavdelning och erfarenhet av multisjuka patienter med systembehandlingar då vi bedriver högspecialiserad vård för svåra hudsymtom på vår slutenvårdsavdelning. Du har ett stort intresse för utbildning, undervisning och gärna även för medicinskt utvecklingsarbete, då vi har utvecklings- och förbättringsarbeten på gång. Konsultarbete samt studentundervisning ingår i uppdraget, liksom tjänstgöring vid hudmottagningen på Lasarettet i Enköping.
Din förmåga att inspirera till förändring och utveckling är god. För att lyckas hos oss behöver du vara en kollega som skapar delaktighet och engagemang i gruppen. Naturligtvis sätter du alltid patienten i fokus och har förmåga att kommunicera dina kliniska bedömningar och beslut. Är du även lyhörd, ödmjuk och ansvarstagande kan Akademiska sjukhuset vara rätt utmaning för dig. Vid tillsättning av tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet
Vi erbjuder
Vi utlyser en tillsvidareanställning på heltid. Start sommar/höst 2026. Intervjuer sker fortlöpande.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Sektionschef Anna Bergström, tel. 018-6115076
Facklig kontaktperson SACO/UAL, 018-611 00 00 (vxl)
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
