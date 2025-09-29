Specialistläkare/överläkare hematologi till Medicinkliniken
2025-09-29
Dina arbetsuppgifter
Som specialist/överläkare på hematologen varvas arbete på vårdavdelning, mottagning, och dagvårdsavdelning med planerad mottagningsverksamhet. Vi tillhandahåller även hematologkonsult dagtid på vardagar samt bemannar delvis Diagnostiskt centrum.
Om arbetsplatsen
Hematologsektionen är en del av Medicinkliniken vid Västmanlands sjukhus Västerås. Vi erbjuder läkar- och sjuksköterskebaserad mottagning, konsultverksamhet, dagvård och slutenvård. Vårdavdelningen för patienter med blodsjukdomar delas med gastroenterologen och har totalt 15 vårdplatser. Hematologsektionen ansvarar för utredning och behandling av benigna och maligna hematologiska sjukdomar. Lymfom sköts till största delen av Onkologkliniken. Hematologsektionen ansvarar även för Diagnostiskt centrum där det bedrivs utredningar i tre standardiserade vårdförlopp (lymfom, cancer med okänd primärtumör och allvarliga ospecifika symtom). Hematologsektionen består i dagsläget av en överläkare, tre specialistläkare och en ST-läkare.
Medicinkliniken bedriver specialiserad vård inom samtliga internmedicinska grenspecialiteter samt neurologi. Vi arbetar kontinuerligt med undervisning av yngre kollegor samt övrig personal, och uppmuntrar till engagemang i utveckling och forskning. Våra medarbetare ger återkommande goda omdömen för trevlig stämning och kollegialitet på kliniken och vi får även positiva omdömen från AT-läkare och studenter vid Uppsala universitet.
Vårt primära upptagningsområde täcker ca 190 000 invånare, men för regionövergripande verksamheter har vi ansvar för hela Västmanlands befolkning på ca 280 000 invånare.
Goda möjligheter finns till forskning genom ett samarbete med regionalt Centrum för klinisk forskning (CKF), vilket är en centrumbildning mellan Region Västmanland och del av den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se) Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialist inom hematologi. Specialistkompetens inom internmedicin är meriterande.
Aktiv forskning inkl disputation samt pedagogiska meriter är något vi värdesätter.
Som person är du driven, trygg i din kompetens och har modet att fatta och stå för beslut, samt har lätt för att samarbeta och kommunicera. Stor vikt kommer läggas på tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Jourtjänstgöring kan ingå beroende på kompetens.
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 19 oktober 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Så ansöker du
