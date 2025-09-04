Specialistläkare/överläkare gynekologisk mottagning
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Gynekologi/obstetrik
Ö-läget kräver det stora sjukhusets resurser och innebär samtidigt det mindre sjukhusets närhet och samhörighet.
Du som läkare får både stort djup och bredd inom ditt kompetensområde då Visby lasarett som öns enda akutsjukhus hanterar öns alla patienter. Här ges du möjlighet till ett ansvarsfyllt arbete där du är beslutsfattande i små och stora frågor.
Verksamhet obstetrik och gynekologi har idag cirka 90 anställda där läkargruppen i dag består av åtta fast anställda läkare med olika sysselsättningsgrader, tre ST-läkare och en underläkare.
Vill du testa att byta arbetsmiljö för ett tag men är ännu inte redo att flytta till Gotland? Vi erbjuder flexibla lösningar för att möta dina behov och förutsättningar.
Gotland präglas av sin vackra natur, kulturhistorisk miljö, ett aktivt kulturliv och en ökande akademisk närvaro genom Uppsala Universitet Campus Gotland och ett rikt föreningsliv. Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som specialistläkare/överläkare kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter på en gynekologisk mottagning. Uppdraget kan anpassas efter just din specifika kompetens även om ö-läget kräver stor bredd på verksamheten. Du är med och utvecklar verksamheten tillsammans med kollegor och övrig personal.
Hos oss har vi korta beslutsvägar, ett klimat som underlättar samarbete kring patienterna över specialitetsgränserna.
I arbetet ingår även handledning av ST-läkare och kandidater. Erfarenhetsutbyte med Karolinska Universitetssjukhuset ger även möjlighet till kompetensutveckling. Vi anordnar själva träning inom akut obstetrik och CEPS-träning. Vi har spetskompetenser inom både obstetriskt och gynekologiskt ultraljud, gynekologisk onkologi och laparoskopisk kirurgi och är intresserade av att föra kunskaperna vidare.
Vem är du?
Vi ser att du som söker är specialistläkare inom obstetrik och gynekologi.
Ett helhetsperspektiv och ett aktivt kunskapssökande samt intresse för att arbeta i team med andra yrkesgrupper är viktiga grundförutsättningar för arbetet. Vi söker dig som vill utveckla din specialistkunskap och motiveras av att vara en kunskapsresurs för andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
