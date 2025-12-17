Specialistläkare/Överläkare - Hudkliniken Växjö
2025-12-17
Vill du vara med och utveckla framtidens hudvård i Kronoberg? Hudkliniken i Växjö söker en engagerad specialistläkare eller överläkare inom dermatologi och venereologi som vill bidra med kompetens, nyfikenhet och driv i ett team som värdesätter samarbete och utveckling.
Hudkliniken i Region Kronoberg har under de senaste åren genomgått en spännande utvecklingsresa med fokus på nära vård, digitalisering och förbättrade arbetssätt. Vi är en relativt liten klinik med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och chefer som arbetar nära varandra i ett teamorienterat klimat. Vår kultur präglas av gott bemötande, delaktighet och nyfikenhet. Arbetsmiljö och verksamhetsutveckling är centrala delar i vårt arbete.
Vi erbjuder vård för en bredd av hudsjukdomar, som akne, eksem, psoriasis, hudtumörer och svårläkta sår. Kliniken har även specialiserade behandlingar som UV-ljus, medicinska bad och behandling av hyperhidros, utredning av kontaktallergi och yrkes-/miljödermatologi, samt STI-mottagning två dagar i veckan. Vi har mottagningar i Växjö och Ljungby.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Som specialistläkare/överläkare hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar för jämlik vård och hög medicinsk kvalitet. Dina arbetsuppgifter omfattar:
* Utredning och behandling av patienter med hudsjukdomar eller könssjukdomar, med fokus på ett professionellt och empatiskt bemötande.
* Deltagande i klinikens utvecklingsarbete och förbättringsprojekt för att skapa effektiva och patientnära processer.
* Möjlighet att fördjupa dig inom ett ansvarsområde och bidra med specialistkompetens.
* Samarbete med kollegor i ett klimat med högt i tak och god dialog, där vi värdesätter delaktighet och teamarbete.
Varför välja oss?
* Bred kompetens och variation Du får arbeta med hela spektrumet av dermatologi och venereologi och olika behandlingsmetoder.
* Utvecklingsmöjligheter Vi skapar individuella ansvarsområden för fördjupning inom specialistområden.
* Modern arbetsmiljö Fräscha lokaler utanför sjukhuset med fokus på trivsel och arbetsmiljö.
* Delaktighet och påverkan Kliniken är i stark utveckling och du får möjlighet att påverka framtida arbetssätt och strategier.
* Stabilitet och tillgänglighet Vi har inga vårdköer för nybesök och ett välfungerande team som växer.Kvalifikationer
* Specialistkompetens inom dermatologi och venereologi.
* Förmåga och vilja att arbeta med hela bredden inom dermatologi och venereologi.
* God samarbetsförmåga och vilja att arbeta i team.
* Förmåga att kommunicera tydligt och skapa trygghet för patienter och kollegor.
* Intresse för utvecklingsarbete och digitalisering.
* Personlig lämplighet med egenskaper som flexibilitet, problemlösningsförmåga och stresstålighet.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
