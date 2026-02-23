Specialistläkare Ortopedi med inriktning fot, Angereds närsjukhus
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Din framtida arbetsplats
Kirurg och ortopedmottagningen har ca 15 medarbetare i olika yrkeskategorier.
Du har två erfarna ortopeder som kollegor. På Angereds närsjukhus finns även en dagkirurgisk operationsavdelning. Det ger möjlighet till en sammanhållen vårdkedja genom att följa patienten från förstabesök på mottagningen, till operation, och eventuellt efterföljande besök. Sjukhuset har även ändamålsenliga lokaler med fina mottagningsrum och eget kontor.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Du handlägger patienter både på mottagningen och på operation. Du behöver vara trygg och självgående i din yrkesroll. Vi arbetar nära varandra och du behöver tycka om att arbeta i team.
Genom att Angereds närsjukhus är en del av Sjukhusen i väster finns möjlighet att skräddarsy ditt uppdrag utifrån ditt önskemål och din kompetens.
Vår arbetsplats präglas av en god arbetsmiljö och av engagerade medarbetare som driver vår verksamhet framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare inom ortopedi med inriktning fot. Du har mångårig erfarenhet och goda referenser. Arbetet ställer krav på en utvecklad förmåga i att arbeta både självständigt och i team tillsammans med andra. Du har god insikt i dina egna förmågor och begränsningar och har inte problem med att be om hjälp. Du ser förändring som en naturlig del av verksamheten och bidrar aktivt i det gemensamma arbetet.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och förespråkar mångfald i rekryteringsprocessen.Övrig information
Vi tillämpar löpande urval i processen så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
