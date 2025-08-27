Specialistläkare onkologi, Cancercentrum, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Cancercentrum vid Norrlands Universitetssjukhus behandlar patienter med onkologiska och hematologiska sjukdomar, erbjuder specialiserad sjukvård i hemmet samt cancerrehabilitering. Vi erbjuder onkologisk högspecialiserad vård till hela norra regionen inklusive strålbehandling.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du bidrar till utvecklingen av vården genom att vara delaktig i förändringsarbeten. I din roll verkar du för att Cancercentrum ska vara en lärande miljö där du tar aktiv del i planeringen av din egen fortbildning, och delar med dig av din kunskap till alla medarbetare. Som specialistläkare vid Cancercentrum är aktivt deltagande i forskning viktigt då vi är en kunskapsstyrd organisation med spetskompetens inom vårat område.
I anställningen som specialistläkare förväntas du även att delta i att driva olika kliniska studier. I tjänsten ingår specialistuppgifter inom såväl öppen som slutenvård.
Cancercentrum ansvarar för onkologisk vård i hela norra regionen vilket innebär att konsultarbete kan vara aktuellt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är leg läkare och specialist i onkologi, disputerad med aktiv egen forskning. Du har en god samarbetsförmåga då vi arbetar teambaserat. Du har ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Du bör vara flexibel och kunna anpassa dig till förändrade arbetssätt.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Kontroll av läkarlegitimation och specialistbevis kommer att ske via Socialstyrelsen.
Handlingar som du bifogar digitalt i ansökan:
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling
ÖVRIGT
Ersättning

Enligt avtal.
