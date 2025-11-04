Specialistläkare/ÖL/BÖL till palliativt centrum i Uppsala
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Den högspecialiserade cancervården på Akademiska sjukhuset är en av landets främsta. Här är tempot högt, vården komplex och involverar en mängd specialistkompetenser. Vårt mål är att vara nationellt och internationellt ledande när det gäller vård, forskning och undervisning inom cancerområdet. Vårt arbete präglas av omtanke om såväl patienten som varandra och vi jobbar långsiktigt och strategiskt med olika former av kompetensutveckling. Inom verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar finns sex sektioner och vi är totalt cirka 500 medarbetare.
Den specialiserade palliativa vården på Akademiska sjukhuset bedrivs på palliativt centrum och har även en filial i Tierp. Här vårdas patienter med olika diagnoser och i alla åldrar. Vi bedriver palliativ vård till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov och vi arbetar i multiprofessionella team där särskild kunskap och kompetens tas tillvara.
Vid palliativt centrum finns fyra enheter; avdelningen för specialiserad palliativ slutenvård (SPVA), avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH) med Uppsala, Knivsta och Norduppland som upptagningsområde, palliativ öppenvårdsmottagning samt ett palliativt konsultteam (PKT) med rådgivning och utbildning för både öppen- och slutenvård i hela länet. Verksamheten kännetecknas av helhetssynen på människan, högkvalificerad vård och omvårdnad samt stöd till närstående. Våra lokaler finns på Akademiska sjukhuset, Genetikvägen 4 som ligger 3,5 km söder om Akademiska sjukhuset samt i lokaler på närsjukhuset i Tierp. Forskning och utbildning är en viktig del av all verksamhet på Akademiska sjukhuset, så även på palliativt centrum.
Ditt uppdrag
Som läkare vid palliativt centrum har du möjlighet att arbeta vid de olika enheterna, där schemat är inriktat på bästa möjliga kontinuitet både för läkare och patienter. Arbetet är förlagt dagtid utan jourtjänstgöring. Forsknings- och utvecklingsprojekt kan vara en del av det kliniska arbetet och undervisning ingår som en naturlig del av tjänstgöringen. Ditt uppdrag kommer vara inom Region Uppsala.Publiceringsdatum2025-11-04Kvalifikationer
Specialistläkare, överläkare eller biträdande överläkare med valfri patientnära specialistkompetens med intresse för palliativ vård. Specialistkompetens eller diplomering i palliativ medicin, tidigare erfarenhet av liknande verksamhet samt onkologisk specialistkompetens är meriterande. Om man ej redan är specialist i palliativ medicin blir det uttalade målet med tjänsten att man bör bli det och palliativt centrum har en egen ST-studierektor i palliativ medicin. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid. Lön och tillträdesdag enligt överenskommelse. Provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Sektionschef Elmars Borins, 070-611 25 14
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
