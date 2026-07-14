Specialistläkare neurologi - kvalificerade uppdrag i Sverige
Agito Sverige AB / Läkarjobb / Skövde Visa alla läkarjobb i Skövde
2026-07-14
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Hos Agito erbjuder vi attraktiva konsultuppdrag för specialistläkare i neurologi hos regioner, sjukhus och privata vårdgivare över hela Sverige. Vi hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens, dina önskemål och dina långsiktiga mål.
Om uppdragen
Vi erbjuder löpande uppdrag inom:
Neurologiska specialistmottagningar
Neurologiska vårdavdelningar
Strokeenheter
Akutsjukvård
Neurorehabilitering
Jour- och beredskapsuppdrag
Offentliga och privata vårdgivare
Vi har både kortare och längre uppdrag på hel- eller deltid med flexibla upplägg.
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistkompetens i neurologi.
Flerårig klinisk erfarenhet
Har erfarenhet av diagnostik och behandling av neurologiska sjukdomar.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Är trygg i din specialistroll och arbetar självständigt.
Har ett professionellt och personcentrerat förhållningssätt med fokus på kvalitet och patientsäkerhet.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning.
Flexibla uppdrag anpassade efter dina önskemål.
Personlig konsultchef som finns med under hela uppdraget.
Stöd med administration, avtal och praktiska frågor.
Tillgång till ett brett nätverk av uppdragsgivare i hela Sverige.
Möjlighet att kombinera arbete med en god balans mellan arbete och privatliv.
Därför väljer läkare Agito
Vi vet att varje läkare har olika mål och önskemål. Därför arbetar vi nära våra konsulter för att hitta rätt uppdrag – både professionellt och personligt.
Hos Agito får du en engagerad samarbetspartner som värdesätter kvalitet, långsiktiga relationer och ett personligt bemötande.
Intresserad?
Vi rekryterar löpande och har kontinuerligt nya uppdrag inom neurologi över hela Sverige.
Skicka in din ansökan redan idag eller kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om vilka möjligheter som finns.
Om Agito
Vi arbetar nära våra konsulter och uppdragsgivare med fokus på långsiktighet, kvalitet och precision i matchning. För oss handlar det om att skapa rätt förutsättningar – för både läkare och verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-14Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om aktuella uppdrag inom din specialitet? Välkommen att ta en dialog med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8062546-2099805". Arbetsgivare Agito Sverige AB
(org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
10002022