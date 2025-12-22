Specialistläkare Neurokirurgi, Neuro- huvud- hals centrum, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Neuro-huvud-hals Centrum (NHHC) består av ca 650 medarbetare och finns på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. På centrat bedrivs vård med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käkkirurgi. Centrat är en länsklinik där högspecialiserad vård bedrivs för patienter från hela norra sjukvårdsområdet samt bedriver forskning, utbildning och utveckling.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du bedriver egen neurokirurgisk operationsverksamhet, mottagningsverksamhet samt har ansvaret för vård av neurokirurgiska patienter.
Du kommer ta emot patienter från vår region och ibland från andra regioner och deltar i klinikens jourlinje. Det finns goda möjligheter till att utveckla och driva egen forskning. Det finns goda möjligheter till utveckling med utrymme att växa i yrkesrollen.
Eftersom vi är ett universitetssjukhus ingår det handledning av studenter i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom neurokirurgi .
Som person har du stark samarbetsförmåga, kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift samt har ett gott bemötande mot patienter och kollegor.
ÖVRIGT
Om dina meriter inte är sakkunniggranskade sedan tidigare, ska det ske före tillträde i enlighet med Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
Därför ska följande dokumentation bifogas din ansökan:
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297360". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum Kontakt
Medicinsk chef
Peter Lindvall peter.lindvall@regionvasterbotten.se 090 785 2495 Jobbnummer
9658984