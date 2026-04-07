Specialistläkare, medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Verksamhetsområde medicin
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
På mag-tarmmottagningen i Enköping utförs ca 1700 endoskopier varav ca 1200 koloskopier per år i nya moderna lokaler och med ny utrustning. Enheten har två fullt utrustade moderna endoskopirum. Vi bedriver även IBD mottagning och mottagning för kroniska leversjukdomar med sedvanliga biologiska och immunmodulerande behandlingar i team med IBD-intresserad sjuksköterska och egen personal. Service till sjukhuset med konsultationer vid mag-tarmsjukdomar och leversjukdomar är en integrerad del av verksamheten. Nära samarbete med Akademiska sjukhuset finns och planeras att utvecklas vidare med i första hand rotationstjänster för ST-läkare.
Dina kvalifikationer och kompetens
Vi söker nu efter specialistläkare som önskar bedriva utveckling inom endoskopi i Enköping. Du ska vara självständig avseende skopiverksamhet och får ha gärna ha peg-kompetens. Om intresse finns för forskning och utveckling ser vi detta som positivt. Intresse av deltagande i den övriga internmedicinska verksamheten på verksamhetsområde medicin är önskvärt. Du har god ledar- och samarbetsförmåga, är kreativ samt har intresse för medicinska processer och flöden. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på 100% med tillträde och lön enligt överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Jacob Lagercrantz 0171-451 121
Avdelningschef, Hanna Wettermark 0171-418 522
Facklig företrädare för UAL, Shakhabidin Nuriev 0171-451 081
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LE42/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
