Specialistläkare med medicinskt ledningsansvar till Vårdcentralen Nöbbelöv
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Lund Visa alla läkarjobb i Lund
2025-08-18
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du bli en del av vårt härliga team och vara med och utveckla vår vårdcentral? Vi välkomnar dig som är en engagerad och driven specialistläkare inom allmänmedicin. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet som nya kollegor tar med sig. Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.
Vårdcentralen Nöbbelöv ligger i utkanten av Lund med goda pendlingsmöjligheter. Vårdcentralen har cirka 9000 listade patienter från både tätort och landsbygd. Stämningen är familjär och vi har ett välfungerande teamarbete, hög kontinuitet och god tillgänglighet för patienterna. Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet. I detta arbete har du som medarbetare goda möjligheter att påverka. Vidare värnar vi om vår goda arbetsmiljö och har fokus på nöjda medarbetare, nöjda patienter samt hög vårdkvalitet.
På Vårdcentralen Nöbbelöv har vi ett högt förtroende hos våra listade patienter och erbjuder dem ett brett vårdutbud med flera mottagningar såsom läkar- och distriktssköterskemottagning, specialistmottagningar till sjuksköterska samt mottagningar för barnhälsovård, sjukgymnastik, psykolog och tillgång till arbetsterapeut och dietist. Vi är en välfungerande och patientfokuserad hälsovalsenhet som har möjlighet att ta hand om hela familjen.
Vi är också en Akademisk vårdcentral (AVC) med forskningsanknytning och deltar regelbundet i kliniska studier och har tätt samarbete med Centrum för Primärvårdsforskning.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete. Tjänsten omfattar framför allt mottagningsarbete på vårdcentralen. I dina arbetsuppgifter ingår både planerade och akuta läkarbesök, där du ansvarar för att ge en god och kvalitativ vård för våra patienter. I ditt arbete ingår det även att handleda personal och studenter.
I rollen som medicinskt ledningsansvarig (MLA) bistår du verksamhetschefen i ledning, styrning och utveckling av verksamheten med fokus på patientsäkerhet och medicinsk kvalitet. Du deltar även i nätverksmöten för medicinskt ledningsansvariga läkare och vidareförmedlar information därifrån till läkargruppen och övriga medarbetare vid enheten. Det är ditt uppdrag att säkerställa att de personcentrerade standardiserade vårdförloppen implementeras i verksamheten och att andra relevanta kunskapsstöd används. Du har ett centralt ledningsuppdrag och du föreslår samt prioriterar förbättringsåtgärder utifrån uppföljning.
I verksamheten pågår ett förändringsarbete med nya arbetssätt; allt för att kunna erbjuda våra patienter bästa tänkbara vård. Som medarbetare förväntas du ta del av och vara drivande i vårdcentralens fortsatta utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har specialistkompetens i allmänmedicin. Därtill är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du som söker är nyfiken, flexibel, samarbetsvillig och noggrann. Du tar stort ansvar i ditt arbete som du driver självständigt, samtidigt som du har en god förmåga att arbeta i team med andra yrkeskategorier. Vi ser gärna att du som person är positiv till att driva förändringsarbete och testa nya sätt att arbeta på.
Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C262053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Åsa Engblom, Verksamhetschef Asa.Engblom@skane.se 0768-87 17 96 Jobbnummer
9462769