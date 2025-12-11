Specialistläkare med ledarskapsintresse till Familjeläkarna Storvreten
2025-12-11
Familjeläkarna i Storvreten söker specialistläkare med intresse för medicinskt ledningsansvar och ledarskap.
Familjeläkarna drivs av människor som själva arbetar inom vården och är en lagom stor vårdgivare, det tror vi gör skillnad. Vi har ett brett vårdutbud inom Primärvård, Äldrevård, Geriatrik och Palliativ vård. Vi vill följa våra patienter i alla livets skeden och ge den vård som vi vill ge vår egen familj.
Vi är en nyfiken och lärande arbetsgivare som hela tiden arbetar för att utveckla vården. Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar, med god samverkan och gemenskap mellan våra verksamheter. Hos oss finns arbetsglädje och energi.
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin och vill vara med och driva vår verksamhet. Vi kan erbjuda ett självständigt och stimulerande arbete med fokus på engagemang, kunskap och omtanke på en personlig och familjär arbetsplats.
Söker du en arbetssituation där du kan påverka både din och verksamhetens utveckling? Där ditt engagemang och din drivkraft kan bidra till goda och mätbara resultat? En verksamhet med korta beslutsvägar där patienten står i centrum?
Familjeläkarna består idag av cirka 1 000 anställda som med sitt engagemang och kompetens skapat en varm och familjär arbetsgrupp. Om du vill vara en del av vårt team är du välkommen att söka tjänsten.
Beskrivning av tjänst
Är du specialist i allmänmedicin och har ett ledarintresse finns det möjlighet för dig att jobba med det hos oss. Vi söker nu dig som söker efter nya utmaningar och som brinner för att samordna och driva utveckling framåt.
Vid intresse finns möjlighet att samordna och leda verksamheten tillsammans med lokal ledningsgrupp utifrån gemensamt satta mål och överenskomna resurser utöver ditt kliniska arbete. Du har möjlighet att ha ett visst personal- och kostnadsansvar samt driva utvecklingsfrågor med stöd från centrala funktioner.
Som person har du erfarenhet av ledarskap och har erfarenhet av hälso- och sjukvård. Du ser som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande.
Du är initiativrik, engagerad, driven och målinriktad. Du är också självgående, men har samtidigt lätt för att samarbeta. Du är tydlig i din kommunikation och är resultatorienterad. Du är även duktig på att administrera, organisera och leda utvecklingsarbete.
Stämmer denna beskrivning in på dig är du varmt välkommen in med din ansökan till oss.
Intervjuer och urval sker fortlöpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Familjeläkarna arbetar för mångfald och jämställdhet och är en hälsofrämjande arbetsgivare som arbetar aktivt med att ständigt utveckla verksamheten. Familjeläkarna är kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO.
Vi undanber oss vänligt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av jobbannonser.
Kontakt Ann Svalberg
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB (org.nr 556740-1756)
http://www.famlak.se
Arbetsplats Familjeläkarna
Familjeläkarna Kontakt
Ann Svalberg ann.svalberg@famlak.se 0739036377
9638608