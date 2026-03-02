Specialistläkare med inriktning barngastroenterologi och nutrition
2026-03-02
Akademiska barnsjukhuset
Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra - för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!
Vår verksamhet
Verksamhetsområdet Akademiska barnsjukhuset består av åtta sektioner. Tjänsten tillhör organisatoriskt sektionen för specialiserad pediatrik. Sektionen bedriver Nationell högspecialiserad vård (NHV) inom ett flertal områden. Forskning och undervisning är viktiga inslag i vår verksamhet.
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag innebär klinisk tjänstgöring på Mag-tarmmottagningen för barn och ungdom. Du arbetar med barngastroenterologi och nutrition på subspecialistnivå. Uppdraget omfattar även arbete inom Barngastrocentrum där NHV tarmrehabilitering för barn bedrivs. Arbetssättet är teambaserat och du får kontinuerlig handledning av seniora kollegor för att uppnå subspecialistkompetens.
Roterande ansvar som barngastrokonsult för Sjukvårdsregion Mellansverige och för övriga sektioner på Akademiska barnsjukhuset ingår, samt ansvar för vår elektiva vårdavdelning några dagar per månad. Jourtjänstgöring ingår.Publiceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialist i barn-och ungdomsmedicin och som vill arbeta teambaserat. Ditt mål är att bli subspecialist inom pediatrisk gastroenterologi och nutrition på universitetssjukhusnivå och självständig avseende handläggning av tarmsvikt och motilitetsrubbningar. Klinisk erfarenhet av pediatrisk gastroenterologi och nutrition, inklusive motilitetsrubbning och tarmsvikt är meriterande. Pågående forskning inom ämnesområdet är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidaretjänst med tjänstgöringsgrad på 100%. För specialistläkartjänst krävs att sökanden uppfyller Akademiska sjukhusets meritkrav. Jourtjänstgöring ingår. Tillträde enligt överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, Åsa Neuman 018 611 59 99
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
