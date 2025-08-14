Specialistläkare Kirurgi, Kirurgiskt centrum, Lycksele
2025-08-14
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele är staden i Lappland som kan erbjuda dig växlande årstider, rik fritid och bra boende. Om du vill bo i en stad och samtidigt leva nära naturen är Lycksele svårslaget. Lycksele ligger i Västerbottens län endast 80 minuter från Arlanda, mellan kust och fjäll. Lycksele sjukhus är ett litet, modernt och välutrustat akutsjukhus som präglas av ett gott samarbetsklimat mellan olika yrkeskategorier och kliniker.
Kirurgiskt centrum Södra Lappland vid Lycksele Sjukhus är en del av Region Västerbotten och erbjuder ett brett utbud av kirurgisk vård. Vi är en välfungerande och utvecklingsinriktad arbetsplats där vi prioriterar teamarbete, med patienten i fokus. Vårt kirurgiska team är dedikerat till att ge högkvalitativ vård och arbetar kontinuerligt med att förbättra våra arbetsprocesser och arbetsmiljö.
Arbetsuppgifter
Som allmänkirurg hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att utföra kirurgiska ingrepp såväl akuta som elektiva operationer och endoskopi, att delta i patientrond och i teamets beslutsfattande kring behandlingar och operationer.
Du arbetar med att säkerställa att högsta möjliga kvalitet och säkerhet upprätthålls vid alla kirurgiska åtgärder och utredningar, och har ett aktivt engagemang i utvecklingsarbete, fortbildning och handledning inom kirurgi. Du arbetar i nära samarbete med annan vårdpersonal som sjuksköterskor, anestesipersonal och skopiassistenter.
Jour och beredskapstjänstgöring ingår i anställningen.Kvalifikationer
Du som söker har specialistexamen inom kirurgi med goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt motsvarande lägst C1-nivå.
Vi ser att du har erfarenhet av såväl akut som elektiv kirurgi, inklusive laparoskopiska operationer och endoskopi. Koloskopikompetens är meriterande.
Du har ett starkt intresse för att arbeta i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö, och har engagemang för patientens bästa och för att upprätthålla hög kvalitet i vårt arbete.
Vi kan erbjuda dig:
* En utvecklande och stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till kompetensutveckling.
* Tjänstgöring på en mindre sjukhusmiljö där du får möjlighet att arbeta brett och ta ansvar.
* En arbetsplats där balans mellan arbete och fritid är viktig.
* Möjlighet till prisvärt boende i närheten av sjukhuset. I Lycksele är allt nära!
* Engagerade och kompetenta kollegor som ser fram emot att välkomna dig till vårt team.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
