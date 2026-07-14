Specialistläkare kirurgi - kvalificerade uppdrag i Sverige
Agito Sverige AB / Läkarjobb / Västerås Visa alla läkarjobb i Västerås
2026-07-14
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Specialistläkare i kirurgi – Konsultuppdrag över hela Sverige
Vill du ha friheten att välja uppdrag som passar dig – utan att kompromissa med kvalitet eller utveckling?
Hos Agito söker vi specialistläkare i kirurgi som vill arbeta som konsulter inom offentlig och privat hälso- och sjukvård. Vi erbjuder flexibla uppdrag över hela Sverige och hjälper dig att hitta rätt uppdrag utifrån din kompetens, dina önskemål och din livssituation.
Om uppdragen
Vi erbjuder löpande uppdrag inom:
Akutkirurgi
Elektiv kirurgi
Kirurgmottagningar
Slutenvård och vårdavdelningar
Jour- och beredskapsuppdrag
Regioner, sjukhus och privata vårdgivare
Uppdragen varierar i längd och omfattning – från enstaka veckor till längre uppdrag på hel- eller deltid.
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistkompetens i kirurgi.
Har bred klinisk erfarenhet och känner dig trygg i din specialistroll.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Är professionell, ansvarstagande och har ett gott samarbete med kollegor och patienter.
Har ett starkt fokus på kvalitet, patientsäkerhet och medicinsk utveckling.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning.
Flexibla uppdrag anpassade efter dina önskemål.
Personlig konsultchef som följer dig genom hela uppdraget.
Stöd med administration, avtal och praktiska frågor.
Tillgång till ett brett nätverk av uppdragsgivare över hela Sverige.
Långsiktiga samarbeten och goda utvecklingsmöjligheter.
Därför väljer läkare Agito
På Agito tror vi att de bästa uppdragen bygger på goda relationer. Vi arbetar nära våra konsulter för att skapa trygga samarbeten där du får rätt förutsättningar att göra ett bra arbete.
Vi finns med som stöd från första kontakt till avslutat uppdrag och strävar alltid efter att hitta uppdrag som passar både din kompetens och dina mål.
Intresserad?
Vi rekryterar löpande och har kontinuerligt nya uppdrag inom kirurgi över hela Sverige.
Skicka in din ansökan redan idag eller kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om vilka möjligheter som finns.
Om Agito
Vi arbetar nära våra konsulter och uppdragsgivare med fokus på långsiktighet, kvalitet och precision i matchning. För oss handlar det om att skapa rätt förutsättningar – för både läkare och verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-14Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om aktuella uppdrag inom din specialitet? Välkommen att ta en dialog med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8062517-2099799". Arbetsgivare Agito Sverige AB
(org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
10002019