Specialistläkare Internmedicin- kvalificerade uppdrag i Sverige
Agito Sverige AB / Läkarjobb / Borås Visa alla läkarjobb i Borås
2026-07-14
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Specialistläkare i internmedicin – Konsultuppdrag över hela Sverige
Vill du kombinera medicinsk bredd med friheten att själv påverka ditt arbetsliv?
Hos Agito söker vi specialistläkare i internmedicin som vill arbeta som konsulter hos regioner, sjukhus och privata vårdgivare runt om i Sverige. Vi erbjuder uppdrag där din kompetens värdesätts och där du får flexibilitet, trygghet och personlig service.
Om uppdragen
Vi erbjuder löpande uppdrag inom:
Medicinkliniker
Akutmottagningar
Vårdavdelningar
Specialistmottagningar
Geriatriska och internmedicinska verksamheter
Jour- och beredskapsuppdrag
Offentliga och privata vårdgivare
Uppdragen varierar i omfattning – från kortare konsultinsatser till längre uppdrag på hel- eller deltid.
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistkompetens i internmedicin.
Har bred klinisk erfarenhet och känner dig trygg i din specialistroll.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett gott bemötande.
Har ett starkt fokus på kvalitet, samarbete och patientsäkerhet.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning.
Flexibla uppdrag anpassade efter dina önskemål.
En personlig konsultchef som följer dig genom hela uppdraget.
Stöd med administration, avtal och praktiska frågor.
Tillgång till ett brett nätverk av uppdragsgivare över hela Sverige.
Möjlighet att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Därför väljer läkare Agito
Vi tror på långsiktiga relationer och ett nära samarbete. Genom att lära känna både våra konsulter och våra uppdragsgivare kan vi matcha rätt kompetens med rätt verksamhet.
Hos oss får du en engagerad kontaktperson som finns med före, under och efter varje uppdrag och arbetar för att du ska trivas och utvecklas i din yrkesroll.
Intresserad?
Vi rekryterar löpande och har kontinuerligt nya uppdrag inom internmedicin över hela Sverige.
Skicka in din ansökan redan idag eller kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om vilka möjligheter som finns.
Vi arbetar nära våra konsulter och uppdragsgivare med fokus på långsiktighet, kvalitet och precision i matchning. För oss handlar det om att skapa rätt förutsättningar – för både läkare och verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-14Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om aktuella uppdrag inom din specialitet? Välkommen att ta en dialog med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8062610-2099811". Arbetsgivare Agito Sverige AB
(org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
10002029