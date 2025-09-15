Specialistläkare internmedicin till Medicinkliniken, Örnsköldsvik
2025-09-15
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Medicinkliniken i Örnsköldsvik är en klinik med ca 30 läkare. Kliniken bedriver verksamhet inom flera subspecialiteter (kardiologi, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi samt reumatologi och neurologi och geriatrik). Vi har ett gott arbetsklimat som präglas av kollegialitet.
Vi söker nu en specialistläkare till Medicinkliniken i Örnsköldsvik. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Som specialistläkare deltar du i de verksamhetsområden som finns på kliniken. Du deltar i jourlinjen som primärjour eller bakjour. Du deltar i handledningen av AT/BT samt ST samt bidrar till den interna utbildningen på kliniken.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistkompetens i internmedicin
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Kvalitetsmedveten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2025:071". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Monica Henriksson +4666089278 Jobbnummer
9508099