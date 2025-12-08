Specialistläkare Internmedicin till endokrinmedicinska kliniken
2025-12-08
Vi söker nu en specialistläkare inom Internmedicin till endokrinmedicinska kliniken för arbete primärt på avdelning B194.
Endokrinmedicinska kliniken Universitetssjukhuset. Vill du bli en del av ett engagerat och välkomnande team där utveckling, forskning och högspecialiserad vård går hand i hand? Vi välkomna nu en ny kollega att ta vid efter en pensionsavgång och bidra till klinikens fortsatta utveckling.
Vårt erbjudande
Endokrinmedicinska kliniken är en del inom Medicincentrum och bedriver specialiserad sjukvård inom ämnesområde hormonsjukdomar. Kliniken har ett regionansvar för patienter med behov av specialiserad endokrinologisk utredning och behandling. Kliniken bedriver slutenvård tillsammans med B194 där vi dagligen bemannar med läkare för våra 6 vårdplatser. Inom slutenvården har vi även ett delansvar för internmedicinska patienter. Kvällar och helger hanteras våra vårdplatser av medicinjouren. På vår klinik arbetar vi mycket i team för våra patienters bästa, vi har ett planerbart arbete med relativt lite jourverksamhet. Vi finns i moderna och ljusa lokaler och är stolta över vår starka teamkänsla och goda arbetsmiljö.
Vi söker dig som har intresse för att arbeta i multiprofessionella team såväl internt inom kliniken som tillsammans med andra specialiteter inom ramen för endokrinrond, hypofysrond, fotsårsrond samt specialistmödravård. I arbetet ingår sedvanlig avdelnings- och mottagningsarbete inom såväl sluten - som öppenvård liksom deltagande i klinikens undervisningsuppdrag. Möjlighet till kompetensutveckling finns.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom internmedicin som vill vara med och utveckla endokrinmedicinska kliniken för att möta vårdens framtida behov.
Du har god samarbetsförmåga och positiv inställning till processutveckling och intresse för att modernisera vården.
Du har god förmåga att uttrycka dig på det svenska språket i både tal och skrift motsvarande svenska C1 då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Som person är du bra på att lyssna och du är tydlig i din kommunikation. Du samarbetar bra och utbyter gärna kunskap och erfarenheter med andra inom arbetsgruppen, oavsett profession. Du har ett positivt tänkande och ser möjligheter i förändringar. Du har ett intresse för utbildning och forskning samt är en kunskapsresurs för andra. Du tar ansvar för ditt arbete på ett engagerat sätt och tar initiativ till förbättringar i verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
