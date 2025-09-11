Specialistläkare internmedicin för ST-tjänst i hematologi, Falun
Region Dalarna / Läkarjobb / Falun Visa alla läkarjobb i Falun
2025-09-11
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi söker dig som redan är specialistläkare i internmedicin och som nu önskar gå vidare med en ST-tjänst i hematologi.
Medicinkliniken i Falun bedriver en omfattande verksamhet inom akutsjukvård och slutenvård liksom inom specialiserad öppenvård. Kliniken består av sex olika sektioner med ansvar för sina respektive områden: Hematologi, njurmedicin, lungmedicin, endokrinologi, gastroenterologi och neurologi.
Blodsektionen i Falun har egna slutenvårdsplatser för inneliggande vård, driver en välfungerande öppenvårdsmottagning, täcker en egen blodjourslinje kvällstid och helger samt konsultverksamhet dagtid. Som specialist i internmedicin hos oss förväntas du även delta i vår akuta jourverksamhet- till en början som primärjour, och med tiden som medicinbakjour.
Specialistläkare internmedicin för ST-tjänst i hematologi, FalunPubliceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss erbjuds du en individualiserad utbildningstjänst där du deltar i den akutmedicinska verksamheten, i arbetet inom den hematologiska slutenvården samt i teamet på öppenvårdsmottagningen. Som en del av tjänsten kan du också periodvis komma att arbeta på någon av länets övriga internmedicinska kliniker.
Övrig informationKvalifikationer
Krav:
Svensk läkarlegitimation
Specialistläkare i internmedicin
För uppdraget behövs en bred internmedicinsk kompetens, ett intresse för att delta i och utveckla vårt akutmedicinska uppdrag och ett samtidigt intresse för hematologi. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande:
Erfarenhet av hematologiSå ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:642". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
1:a linjens chef
Mikael Backman 023-490252 Jobbnummer
9503210