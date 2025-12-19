Specialistläkare inriktning njurmedicin
Region Jönköpings län / Läkarjobb / Eksjö Visa alla läkarjobb i Eksjö
2025-12-19
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Eksjö
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Medicin och geriatrikkliniken Eksjö
Vill du vara en del av ett engagerat team inom njurmedicin i Eksjö? På Höglandssjukhuset erbjuder vi en utvecklande roll som specialistläkare inriktning njurmedicin där du får möjlighet att driva förbättringsarbete, handleda framtida läkare och arbeta nära både patienter och kompetenta kollegor. Vi är ett sammansvetsat team med stort fokus på patientkvalitet och medicinsk utveckling - varmt välkommen!
Rollen som specialistläkare inriktning njurmedicin
Den njurmedicinska vården omfattar vårdavdelning, dialysavdelning samt njurmottagning. Utredning och behandling av patienter med medicinska njursjukdomar ingår i uppdraget genom tjänstgöring på vår dialysavdelning, vårdavdelning samt njurmottagning. Vi är två specialistläkare och en ST-läkare på sektionen för njurmedicin och har ett nära samarbete med sjuksköterskor och paramedicinare. Att vara med och driva utvecklingsarbete på kliniken är en naturlig del av ditt uppdrag. I tjänsten ingår också att handleda framtida läkarkollegor. Medicinkliniken erbjuder goda möjligheter till forsknings- och förbättringsarbete. Jourberedskap ingår i tjänsten.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö är en utvecklande verksamhet där vi vårdar patienter som är i behov av specialiserad medicinsk och geriatrisk vård. Njursektionen är en del av Medicin och geriatrikkliniken vid Höglandssjukhuset i Eksjö, och ansvarar för njurmedicinsk sluten- och öppenvård, inklusive hemodialys- och peritonealdialysmottagning samt jour-/konsultverksamhet. Kliniken bedriver specialiserad vård inom samtliga internmedicinska grenspecialiteter. Medicinklinikens primära upptagningsområde täcker ca 110 000 invånare, men för regionövergripande verksamheter har vi ansvar för hela Region Jönköpings län.Publiceringsdatum2025-12-19Profil
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha svensk läkarlegitimation med specialistkompetens inom internmedicin och/eller njurmedicin alternativt vara i slutet av din ST tjänstgöring i njurmedicin. Har du några års erfarenhet inom njurmedicin ser vi det som positivt. Vårt arbete styrs av dokument som många gånger är på svenska och du behöver därför ha mycket goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som i skrift.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Du kommunicerar på ett tydligt sätt med andra människor. Ditt sätt att leda skapar motiverade och engagerade medarbetare. Rollen kräver en god förmåga att kunna tänka strategiskt och brett samt att du kan planera, organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ger ett gott bemötande till patienter och kollegor och värnar om vårt teamarbete på kliniken vilket ställer krav på god samarbetsförmåga.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Om du vill flytta till vår fina stad Eksjö, kan vi även vara behjälpliga med att ordna boende.
Eksjö kallas "den unika trästaden" och ligger på småländska höglandet nära naturen och med fina löp- och skidspår runt knuten. Naturen är underbar och bjuder på många möjligheter till upplevelser utöver det vanliga. Det är en fantastisk stad med bra skolor för barn i alla åldrar och en gymnasieskola med mycket gott rykte tack vare sina goda resultat. Information från Eksjö kommuns hemsida. (https://eksjo.se/)
På njursektionen på Medicin- och geriatrikkliniken får du möjlighet att arbeta tillsammans med drivna och engagerade kollegor. Vi trivs tillsammans, vi innehar en hög medicinsk kompetens och har ett bra och nära samarbete med klinikens övriga sektioner och övriga sjukhus inom regionen. Våra medarbetare ger återkommande goda omdömen för trevlig stämning och kollegialitet på kliniken och vi får även positiva omdömen från AT-läkare och studenter. I AT rankningen har vi kommit på topp tre de senaste åren. Vi erbjuder ett utvecklande arbete på en klinik som har en historia av systematiskt och evidensbaserat kvalitetsarbete med stort patientfokus. Sedan 2014 är klinikens kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2015.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Läkarchef Magdalena Gornicka, 010-243 46 59 eller verksamhetschef Camilla Strid, 010-243 46 52.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 2026-01-19, intervjuer och urval sker löpande. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M1545/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9654779