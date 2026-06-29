Specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin
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2026-06-29
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Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Har du, precis som vi, hjärta för rehabilitering? Varmt välkommen med din ansökan till tjänsten som specialistläkare hos oss på rehabiliteringsmedicinska kliniken!
Rollen som specialistläkare
Inom rehabiliteringsmedicin arbetar du med personer i vuxen aktiv ålder som har drabbats av hjärnskada, långvarig smärta, ryggmärgsskada eller andra skador/sjukdomar som till exempel amputationer, multitrauma, post-polio som kräver samordnad specialiserad rehabilitering.
Läkargruppen som du kommer att arbeta i består idag av fem specialistläkare, två ST-läkare, en läkarassistent och en underläkare. I verksamheten ingår både öppen- och slutenvård. Verksamheten består även av enheter på fler orter än Jönköping, vilket innebär att arbete även i Nässjö och Värnamo kan komma att ingå i tjänsten. Resor mellan orterna sker på arbetstid. Arbetstiderna är förlagda under dagtid måndag-fredag, inga jourer.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringsmedicinska kliniken är en regionövergripande verksamhet. I Jönköping bedrivs rehabilitering för patienter som är i behov av heldygnsrehabilitering alternativt dagrehabilitering. I Värnamo och Nässjö finns dagrehabilitering, och i Nässjö dessutom försäkringsmedicinsk verksamhet. Läs mer om vår verksamhet här. (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/rehabiliteringsmedicinska-kliniken-som-arbetsplats/)
Kliniken har sedan 2006 ackrediterats utifrån den amerikanska organisationen CARF, vilket innebär att kliniken kontinuerligt kvalitetsgranskas. Kliniken strävar hela tiden efter att ligga i framkant, hålla en hög kvalitet och aktivt förbättra verksamheten. Utveckling sker tvärprofessionellt och i samverkan med andra såsom primärvård, kommun, patienter, närstående och patientföreningar.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling. Tillsammans med kollegor i multiprofessionellt team kommer du att arbeta personcentrerat för patienter med komplexa rehabiliteringsbehov. Detta ger goda möjligheter till kollegialt lärande och utbyte. Teamarbetet ger dessutom inspiration och drivkraft med möjlighet att tillvarata individens egna resurser, alltid med individens behov i fokus.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här (http://url=http/www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).Publiceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker dig som är specialist- eller överläkare inom rehabiliteringsmedicin. Vi ser gärna att du har ett intresse för digital teknik och utveckling och vill bidra med din kunskap om hur vi på ett ännu bättre sätt kan nyttja teknikens möjligheter för att effektivisera och förbättra våra arbetssätt.
Som person ser vi att du har ett strukturerat arbetssätt och har en förmåga att både arbeta självständigt och i team. I teamarbetet är du mån om ett gott samarbete och en välfungerande kommunikation. Det är också viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig när omständigheter eller förhållningssätt förändras. Du förstår din roll och ser alltid till helheten och verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Malin Hegen, 010-242 26 01, malin.hegen@rjl.se
(semester vecka 28-31). Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Sista ansökningsdag är den 23 augusti. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess. (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P593/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9982293