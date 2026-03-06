Specialistläkare inom ortopedi, inriktning fot till VO ortopedi i Hässlehol
På Hässleholms sjukhus finns närsjukvård med såväl sluten- som öppenvård inom internmedicinska specialiteter samt rehabiliteringsmedicin. Knutet till sjukhuset finns en akutmottagning med begränsade öppettider och en akutvårdsavdelning. Vidare finns Skånes största verksamhet inom elektiv ortopedi.
Inom verksamhetsområde ortopedi finns operationsavdelning, poliklinisk operationsavdelning, uppvakningsvård, anestesiavdelning och slutenvårdsplatser samt mottagningsvård. Verksamhetsområdet kommer under innevarande år att operera cirka 5 000 patienter i Hässleholm och har som mål att successivt kunna öka volymen. Vi ansvarar även för den akuta ortopedin vid Centralsjukhuset i Kristianstad inkluderande jourverksamhet, operationsverksamhet och slutenvård. Arbetet Framtidens ortopedi i Hässleholm (FORTH) pågår med planering inför nya operationslokaler.
Verksamheten har en volyms- och forskningsmässig tyngdpunkt inom proteskirurgi inom knä och höfter. Vidare finns en stor och högt specialiserad sektion för fotkirurgi som inkluderar avancerad bakfotskirurgi i tillägg till framfots- och mellanfotskirurgi. Axelsektionen hanterar samtliga kirurgiska operationstyper inkluderat avancerad proteskirurgi. Handsektionen har stora patientvolymer av poliklinisk handkirurgi men även klinisk och forskningsmässig kompetens för avancerad handkirurgi. Anestesisektionen är helt integrerad i ortopediverksamheten och har stora möjligheter att både kliniskt och forskningsmässigt utveckla kombinationen av generell och regional anestesi.
För den forskningsintresserade har vi en stor omfattning kliniska material som lämpar sig väl för forskning och är en universitetssjukvårdsenhet (USV-enhet) med aktiv forskning, utveckling och innovation inom våra kliniska fokusområden.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny specialistläkare till vår fotsektion.
På Hässleholms sjukhus hålls ett högt produktionstempo och här opereras även de patienter som är mer komplicerade och ibland sjukare än de patienter som hanteras hos de privata vårdgivarna. Vi är stolta över att kunna hjälpa denna patientkategori. Vi sätter medicinsk säkerhet och arbetsmiljö i det främsta rummet i verksamheten.
I rollen ingår alla delar av processen kring patienten inom verksamheten och dess flöden. Dina närmaste kollegor är, förutom de andra ortopediläkarna, våra anestesiläkare som du arbetar mycket nära, då vår verksamhet är en samlad enhet med både operations- och anestesiansvar. Du har därtill en viktig uppgift när det gäller handledning av yngre kollegor.
Den kliniska utvecklingen inom renodlad elektiv verksamhet ställer nya krav på våra ortopedspecialister i teamet runt patienten, där man igår både som operatör, flödesansvarig och logistiker. Ett fokus är de omfattande och ökande patientflödena, som tillsammans med sammansättningen av patienter och kliniska tillstånd är områden som har stort behov av ny kunskap och forskning, särskilt kring operationsmetoder inom det ortopediska kärnområdet. Inom området ska verksamheten bli nationellt framträdande, såväl kliniskt som forskningsmässigt och där har du som ortopedspecialist en viktig och central betydelse.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du specialistkompetens i ortopedi. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
Vi värdesätter att du har ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt gentemot patienter och kollegor samt att du är en lagspelare. Du är trygg med och har god vana av att fatta beslut på egen hand, kan arbeta självständigt och har ett öppet sinne. Därtill har du framåtanda och håller dig à jour med ny kunskap och forskning inom din specialitet. Stor vikt läggs vid personligt lämplighet.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Låter detta som en spännande tjänst? Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att lära känna dig.
ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
