Specialistläkare inom Öron-näsa-hals till Meliva ÖNH Stockholm
Meliva AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-03-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meliva AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en modern vårdverksamhet med fokus på kvalitet, mångfald och kompetens?
Meliva söker nu specialistläkare inom Öron-näsa-hals till vår nya klinik på Nacka sjukhus som vi planerar öppna inom kort. Denna mottagningen blir ett bra komplement till vår väletablerade mottagning på Rosenlunds sjukhus. Du blir en del av en internationell vårdgrupp med finska rötter och ett arbetssätt där kvalitet går före kvantitet. Här får du möjlighet att arbeta heltid, deltid eller i perioder.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Meliva driver idag ett tiotal specialistkliniker i Stockholmsområdet, inom bland annat:
• Gynekologi
• Barn- och ungdomsmedicin
• Öron-näsa-hals
• Ortopedi och handkirurgi
• Neurologi och reumatologi
Flera av våra kliniker har egna operationssalar, vilket möjliggör en vårdmodell där du som specialistläkare kan följa patienten från bedömning till behandling och uppföljning. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm inom vårdval.
Arbetsupplägget formas tillsammans med dig utifrån kompetens, erfarenhet och önskemål.
Vi erbjuder dig
• Möjlighet till flexibel anställning - heltid, deltid eller i perioder
• Arbete i ett internationellt team med kollegor från hela Norden och världen
• Tillgång till moderna specialistkliniker och operationssalar
• Arbetsmiljö med fokus på kvalitet, evidens och patientsäkerhet
• Stöd från Melivas centrala team inom administration, kvalitet och utveckling.
• En organisation där du kan bidra, utvecklas och påverka
Vi söker dig som:
• Är specialistläkare inom Öron-näsa-hals * Har goda kunskaper i svenska
• Trivs i en miljö med kollegialt utbyte och mångfald
• Har intresse för kvalitetsutveckling och ett långsiktigt vårdperspektiv
• Vill bidra till en vårdverksamhet där respekt, öppenhet och innovation står i centrum
Om Meliva
Meliva bygger framtidens vård- mänsklig, lokal och hållbar. Vi är en vårdgrupp i tillväxt - med verksamheter inom primärvård, specialistvård och företagshälsa. Vi är en del av den nordiska koncernen Mehiläinen, som har erbjudit kvalitativ vård i Finland sedan 1909. Med vår samlade erfarenhet och vårt fokus på digitala lösningar, kontinuitet och patientsäkerhet, vill vi forma framtidens vård i hela Norden. Vår kultur är inkluderande, värderingsstyrd och präglas av både klinisk kvalitet och professionell omtanke.
Om anställningen
Omfattning: Heltid, deltid eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare, visstidsanställning eller konsultuppdrag
Placering: Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Vid frågor eller intresse är du varmt välkommen att kontakta: Namn: Maya de Martino Roll: Verksamhetschef Specialistvård ÖNH, Meliva E-postadress: maya.demartino@meliva.se
Vill du arbeta internationellt, bidra lokalt - och vara med och forma framtidens nordiska specialistvård? Välkommen till Meliva! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
Tideliusgatan 12 (visa karta
)
118 69 STOCKHOLM Arbetsplats
Meliva ÖNH Stockholm Jobbnummer
9775293