Specialistläkare inom öron-, näs- och halssjukdomar till Achima Care
Achima Care AB / Läkarjobb / Bjuv Visa alla läkarjobb i Bjuv
2025-11-03
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Achima Care AB i Bjuv
, Helsingborg
, Ängelholm
, Älmhult
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vill du bidra med din specialistkompetens i ett sammanhang där arbetsglädje, omtanke och kvalitet står i centrum?
Achima Care söker nu en specialistläkare inom öron-, näs- och halssjukdomar för konsultativa insatser på våra vårdcentraler i Roslunda (Ängelholm) och Ekeby (utanför Helsingborg). Uppdraget omfattar cirka 1-2 dagar per månad på respektive enhet. Om tjänsten
Du kommer att arbeta med mottagningsverksamhet inom din specialitet, där du bidrar med din expertis till både patienter och kollegor. Arbetet sker i nära samarbete med våra erfarna team inom primärvården, och du har möjlighet att påverka upplägg och innehåll utifrån verksamhetens behov.
Vi erbjuder
Flexibelt upplägg med möjlighet att påverka arbetstid och innehåll
Kollegialt stöd i ett engagerat och sammansvetsat team
En arbetsmiljö som präglas av The Achima Way - vår filosofi för arbetsglädje, bemötande och att känna stolthet i sitt yrke
Möjlighet att bidra till Nära vård och personcentrerad vård
Om dig
Du är specialistläkare inom öron-, näs- och halssjukdomar med svensk legitimation. Du har ett genuint engagemang för patientmöten och ett intresse för att bidra till primärvårdens utveckling.
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Chef Verksamhetsutveckling, Maja Sjöberg, på maja.sjoberg@achima.se
alternativt 0733 248 301. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Achima Care AB
(org.nr 556601-9823), http://www.achima.se/ Arbetsplats
Achima Care Kontakt
Maja Sjöberg maja.sjoberg@achima.se 073-324 83 01 Jobbnummer
9586175