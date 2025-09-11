Specialistläkare inom Öron, Näsa och Hals till Capio Lundby Specialistsj...
Vill du arbeta i ett team där din kompetens tas till vara, där du får vara delaktig och där arbetsmiljön präglas av både kvalitet och omtanke?
På Capio Lundby Specialistsjukhus söker vi nu en specialist inom ÖNH som vill arbeta i en organisation där patientens bästa alltid står i centrum. Här får du möjlighet att påverka, växa och arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en arbetsmiljö med korta beslutsvägar och högt medarbetarinflytande.
Capio Lundby Specialistsjukhus ligger på Wieselgrensplatsen i Göteborg, med goda kommunikationer och nära till stadens kärna. Vi är ett modernt och personligt specialistsjukhus som bedriver planerad vård inom bland annat öron-näsa-hals, ögon, psykiatri, medicin, kirurgi, njurmedicin och dagkirurgi - inom ramen för vårdavtal med Västra Götalandsregionen.
Här arbetar omkring 220 medarbetare i en platt organisation där vi stöttar varandra och har nära till beslutsfattande. Vår kultur präglas av delaktighet, tillit och ett tydligt fokus på kvalitet, kontinuitet och gott bemötande. Patienterna ger oss höga betyg i våra återkommande enkäter - något vi är stolta över och måna om att bevara. Som en del av Capio jobbar vi i en decentraliserad struktur där besluten tas nära verksamheten - nära dig och nära patienten.
Din roll
Som specialistläkare hos oss arbetar du brett inom det öron-näsa-halsmedicinska området och möter både vuxna och barn. Vi har idag åtta ÖNH-specialister som arbetar i parallella mottagningar, där vardagen består av mottagningsarbete, polikliniska ingrepp samt dagkirurgi. Det finns även goda möjligheter att fördjupa dig inom ett särskilt intresseområde - är du rhinolog ser vi det som extra meriterande.
Du blir en del av ett välfungerande och engagerat team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, audionomer, medicinska sekreterare och operationskoordinator. Tillsammans värnar vi om ett gott arbetsklimat och en helhetssyn på patientens resa genom vården.
Förutom den basala öron-näsa-halssjukvården ingår bland annat följande i verksamheten:
Sömnapnéutredning
Foniatrisk utredning
Yrselutredning
Utredning för patienter med hörsel- och tinnitusbesvär
Operationer såsom rör, abrasio, tonsill, stämband, septum, FESS
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare inom Öron-, Näsa- och Hals och som vill arbeta i en verksamhet där både teamkänsla och individuellt ansvar är centrala delar. Du har god klinisk kompetens, är nyfiken, strukturerad och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra yrkesgrupper.
Vi tror att du delar vårt engagemang för hög medicinsk kvalitet, professionellt bemötande och att alltid se till patientens bästa. Du vill vara med och utveckla en verksamhet i framkant - och är inte rädd för att tänka nytt.
Vi erbjuder
Arbetstid på dagtid, helgfria vardagar
Endast planerad (elektiv) vård - ingen jour
En organisation med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna initiativ
Två årliga utvecklingsdagar samt individuell kompetensutvecklingsplan
God arbetsmiljö och hög medarbetarnöjdhet
Friskvårdsbidrag, Västtrafikkort via lön och cykelförmån
Tydliga mål, hög tillgänglighet och fokus på kvalitet i varje del av vården
Rekrytering sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
