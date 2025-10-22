Specialistläkare inom neurologi - Aleris Specialistvård Axesshuset
2025-10-22
Vill du bli en del av vårt neurologiteam på Aleris Specialistvård Axesshuset?
Aleris Specialistvård Axesshuset är en modern mottagning centralt belägen i Göteborg, med öppettider måndag-fredag kl. 08.00-16.30.
Vi söker dig som är specialistläkare inom neurologi med några års erfarenhet. Vårt team består idag av fem neurologer med varierande anställningsgrader, tillsammans med vårdpersonal och medicinska sekreterare.
Vi har ett offentligt vårdavtal med Västra Götalandsregionen (VGR). Uppdraget omfattar utredning (inklusive lumbalpunktion), diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska symtom, skador och sjukdomar hos vuxna samt ungdomar från 16 år. Vi tar även emot patienter via sjukvårdsförsäkringar för utredning och behandling av neurologiska besvär.
Om digVi söker en engagerad och självgående neurolog med god erfarenhet inom ditt område. Du trivs med att snabbt anpassa dig till nya miljöer och situationer, och har lätt för att samarbeta med olika yrkeskategorier. Du har ett starkt patientfokus, god kommunikationsförmåga och ser möjligheter i varje nytt uppdrag.
Vårt arbetssättVi vill ligga i framkant inom modern vård, vilket bland annat innebär att patientbesök kan ske både fysiskt och digitalt. Inom kort inför vi även Tandem - ett AI-baserat verktyg för journalföring. Vi välkomnar dina idéer och initiativ som bidrar till utveckling och förbättring.
Hos oss arbetar cirka 50 medarbetare inom olika professioner. Tillsammans skapar vi en verksamhet med högt engagemang, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka och utveckla arbetssätt.Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
• Mottagningsarbete dagtid, måndag-fredag - Säkerställa att diagnostik och behandling sker enligt gällande riktlinjer och rekommendationer - Bidra till kompetensutveckling bland medarbetare - Vara tillgänglig för konsultation i frågor som rör neurologiska tillstånd
Kvalifikationer
• Legitimerad läkare med specialistkompetens inom neurologi - Intresse för utveckling och nytänkande - Förmåga att arbeta både självständigt och i team - God social kompetens och samarbetsförmåga - Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (krav)
Anställningsvillkor
Omfattning: 80-100 % (flexibelt utifrån dina önskemål Anställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med 6 månaders provanställning Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal: Finns
Urval sker löpande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
