Specialistläkare inom klinisk fysiologi
Vi söker nu dig som vill arbeta i en stimulerande miljö med modern teknik och tvärprofessionellt samarbete.
Vårt erbjudande
Fysiologiska kliniken är en del av Hjärtcentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping och bedriver avancerad fysiologisk diagnostik inkluderande ultraljudsundersökningar av hjärta och kärl, arbets- och lungfysiologiska undersökningar, nuklearmedicin samt hjärt-MR. Kliniken samarbetar med kardiologiska och thoraxkärlkirurgiska kliniker inom invasiv hjärtdiagnostik och klaffinterventioner.
Kliniken utgör en central del av den pre-, peri- och postoperativa diagnostiken vid hjärt- och kärlkirurgi. Verksamheten är mycket forskningsaktiv och flertalet av läkarna och några biomedicinska analytiker är disputerade eller docenter. Kliniken deltar även aktivt i utbildning av bland annat läkare, BMA och fysioterapeuter.
Kliniken deltar även aktivt i utbildning av bland annat läkare, BMA och fysioterapeuter.
Som specialistläkare hos oss kan du arbeta du med:
Funktionsdiagnostik inom hjärt-, kärl- och lungfysiologi.
Diagnostisk medverkan på interventionsenhet med specialiserade procedurer för klaffsjukdomar.
Handledning av yngre kollegor på kliniken och randare ST-läkare från andra kliniker.
Medverkan i kvalitets-, utvecklings- och förbättringsarbete.
Möjlighet för tolkning och bedömning av MR hjärta, PET/CT-och SPECT /CT bilddiagnostik beroende på intresse och kompetens.
Möjlighet till forskning och undervisning.
Om dig
Legitimerad läkare med specialistbevis i klinisk fysiologi, alternativt specialist i närliggande specialitet med relevant erfarenhet.
Erfarenhet av avancerad diagnostik och intresse för multidisciplinärt arbete.
Intresse för eller pågående aktivitet inom forskning och undervisning är meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Vi söker dig som:
Har god samarbetsförmåga.
Är engagerad i verksamhetsutveckling.
Arbetar självständigt och tar ansvar för ditt uppdrag
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan!
