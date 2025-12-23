Specialistläkare inom klinisk fysiologi
Vi söker nu dig som vill arbeta i en stimulerande miljö med modern teknik och tvärprofessionellt samarbete.
Vårt erbjudande
Fysiologiska kliniken är en del av Hjärtcentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping och bedriver avancerad fysiologisk diagnostik inkluderande ultraljudsundersökningar av hjärta och kärl, arbets- och lungfysiologiska undersökningar, nuklearmedicin samt hjärt-MR. Kliniken samarbetar med kardiologiska och thoraxkärlkirurgiska kliniker inom invasiv hjärtdiagnostik och klaffinterventioner.
Kliniken utgör en central del av den pre-, peri- och postoperativa diagnostiken vid hjärt- och kärlkirurgi. Verksamheten är mycket forskningsaktiv och flertalet av läkarna och några biomedicinska analytiker är disputerade eller docenter. Kliniken deltar även aktivt i utbildning av bland annat läkare, BMA och fysioterapeuter.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss kan du arbeta du med:
Funktionsdiagnostik inom hjärt-, kärl- och lungfysiologi.
Diagnostisk medverkan på interventionsenhet med specialiserade procedurer för klaffsjukdomar.
Handledning av yngre kollegor på kliniken och randare ST-läkare från andra kliniker.
Medverkan i kvalitets-, utvecklings- och förbättringsarbete.
Möjlighet för tolkning och bedömning av MR hjärta, PET/CT-och SPECT /CT bilddiagnostik beroende på intresse och kompetens.
Möjlighet till forskning och undervisning.
Om dig
Legitimerad läkare med specialistbevis i klinisk fysiologi, alternativt specialist i närliggande specialitet med relevant erfarenhet.
Erfarenhet av avancerad diagnostik och intresse för multidisciplinärt arbete.
Intresse för eller pågående aktivitet inom forskning och undervisning är meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Vi söker dig som:
Har god samarbetsförmåga.
Är strukturerad och noggrann.
Är engagerad i verksamhetsutveckling.
Arbetar självständigt och tar ansvar för ditt uppdrag
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
