Specialistläkare inom klinisk fysiologi

Region Östergötland / Läkarjobb / Linköping
2025-12-23


Vi söker nu dig som vill arbeta i en stimulerande miljö med modern teknik och tvärprofessionellt samarbete.

Vårt erbjudande

Fysiologiska kliniken är en del av Hjärtcentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping och bedriver avancerad fysiologisk diagnostik inkluderande ultraljudsundersökningar av hjärta och kärl, arbets- och lungfysiologiska undersökningar, nuklearmedicin samt hjärt-MR. Kliniken samarbetar med kardiologiska och thoraxkärlkirurgiska kliniker inom invasiv hjärtdiagnostik och klaffinterventioner.

Kliniken utgör en central del av den pre-, peri- och postoperativa diagnostiken vid hjärt- och kärlkirurgi. Verksamheten är mycket forskningsaktiv och flertalet av läkarna och några biomedicinska analytiker är disputerade eller docenter. Kliniken deltar även aktivt i utbildning av bland annat läkare, BMA och fysioterapeuter.

Publiceringsdatum
2025-12-23

Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss kan du arbeta du med:

Funktionsdiagnostik inom hjärt-, kärl- och lungfysiologi.
Diagnostisk medverkan på interventionsenhet med specialiserade procedurer för klaffsjukdomar.
Handledning av yngre kollegor på kliniken och randare ST-läkare från andra kliniker.
Medverkan i kvalitets-, utvecklings- och förbättringsarbete.
Möjlighet för tolkning och bedömning av MR hjärta, PET/CT-och SPECT /CT bilddiagnostik beroende på intresse och kompetens.
Möjlighet till forskning och undervisning.
Om dig
Legitimerad läkare med specialistbevis i klinisk fysiologi, alternativt specialist i närliggande specialitet med relevant erfarenhet.
Erfarenhet av avancerad diagnostik och intresse för multidisciplinärt arbete.
Intresse för eller pågående aktivitet inom forskning och undervisning är meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.

Vi söker dig som:

Har god samarbetsförmåga.
Är strukturerad och noggrann.
Är engagerad i verksamhetsutveckling.
Arbetar självständigt och tar ansvar för ditt uppdrag
Ansökan och anställning

Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1892".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Östergötland (org.nr 232100-0040)

Arbetsplats
Fysiologiska kliniken ViN

Kontakt
Verksamhetschef Meriam Åström Aneq
meriam.astrom.aneq@regionostergotland.se
010-1033349

Jobbnummer
9663402

