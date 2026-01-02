Specialistläkare inom kardiologi till sydöstra Sverige
2026-01-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
, Lund
, Kristianstad
, Tranås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du kardiolog med bred klinisk kompetens och intresserad av en tjänst i en väletablerad verksamhet vid kusten i Sverige?
Vi söker just nu en specialistläkare inom kardiologi till ett sjukhus i sydöstra Sverige. Tjänsten innefattar både mottagningsverksamhet och arbete på vårdavdelning, inklusive rondarbete, utredningar, bedömningar samt deltagande i jourverksamhet beroende på erfarenhet.
Variation mellan mottagning och avdelning
Arbeta i ett erfaret och kompetent team
Modern teknisk utrustning och goda resurser
Möjlighet till utveckling inom både klinik och kvalitet
Platsen erbjuder en livsstil i balans, med närhet till havet, naturupplevelser och en arbetsmiljö där du har tid och möjlighet att fokusera på patienten. Här får du arbeta i en stabil och utvecklingsorienterad sjukvårdsverksamhet med korta beslutsvägar.
Vi söker dig som:
Har svensk legitimation och specialistbevis i kardiologi
Har erfarenhet av både mottagnings- och avdelningsarbete
Arbetar självständigt men trivs i team
Har ett intresse av att utveckla vården och bidra med idéer
Varför välja Dignus Medical?
Hos oss får du en trygg och professionell partner som matchar dig med rätt jobb. Vi ser till att varje arbetad timme känns värdefull och att du får bästa möjliga villkor. Genom hela processen finns vi tillgängliga för att stödja dig och säkerställa att du trivs i din roll.
Låter det intressant?
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
Dignus Medical firar 20 år! Se filmen där vi delar resan från starten till idag.
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Dignus Medical
Per Eklund per@dignusmedical.se
