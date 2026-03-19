Specialistläkare inom internmedicin till Medicinkliniken, Sundsvall
Region Västernorrland / Läkarjobb / Sundsvall Visa alla läkarjobb i Sundsvall
2026-03-19
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Medicinkliniken är en del av Närsjukvårsområde Söder. Vi bedriver sluten- och öppenvårdsverksamhet inom våra respektive grenspecialiteter gastroenterologi, reumatologi, endokrinologi, hematologi och nefrologi. Vi har en bra blandning av kollegor i olika åldrar och olika kompetensnivå, från erfarna specialister till ambitiösa ST-läkare. Hos oss får du en arbetsgrupp med stark sammanhållning och teamkänsla där vi värdesätter samarbete och gott arbetsklimat.
Vi söker nu en specialistläkare inom reumatologi till Medicinkliniken i Sundsvall. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Som läkare inom internmedicin ingår du i läkargruppen Medicin vid Sundsvalls sjukhus och under din vidareutbildning inom reumatologi ingår du även i gruppen av kollegor som är specialister inom detta. I arbetet ingår:
Avdelnings- som mottagningsarbete samt som konsult inom området
Att delta i jourlinje som initialt är primärjours/husjoursarbete, men med sikte på att inom framtiden kunna delta i bakjoursledet inom internmedicin
Att medverka till utvecklingen av evidensbaserad vård och vara beredd att handleda studenter och kollegor i alla kliniska situationer
Att delta i undervisning samt kollegiala träffar
På sikt förväntas du även kunna utveckla goda ledaregenskaper och kunna ta ansvar för verksamhetsutveckling samt leda projekt och kontinuerliga förbättringsarbeten.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är specialistläkare inom internmedicin
Har språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
Har handledarutbildning för läkare
Det är meriterande om du
Har handledarutbildning för ST-läkare
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Omdöme
Följande dokumentation skall bifogas din ansökan enligt handläggningsordning för sakkunnigprövning vid anställning av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter och universitetssjukvårdsenheter:
Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
Fullständig publikationslista
Pedagogiska meriter (om tillämpligt)Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)Intyg om sub-specialisering
Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling
Kontroll av läkarlegitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen (HOSP) kommer att ske när ansökan inkommit.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:050".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206)
Region Västernorrland
Rekryterande chef
Joakim Eriksson +4660145366
9807517