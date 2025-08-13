Specialistläkare inom gynekologi till Mobilia Vårdcentral
2025-08-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Specialistläkare inom gynekologi sökes till Mobilia Vårdcentral
Är du specialist inom gynekologi och söker ett flexibelt arbete där du får möjlighet att göra skillnad för patienterna? Mobilia Vårdcentral söker en engagerad gynekolog för deltidsanställning, som vill vara med och utveckla vårt utbud och stödja patienternas hälsa genom individanpassad vård. Hos oss är du en viktig del av ett starkt team som arbetar för tillgänglighet och kvalitet.
Om rollen
Som gynekolog hos oss kommer du att arbeta med patientkontakt både via fysiska och digitala möten. Du bedömer och behandlar patienter med olika gynekologiska besvär och kommer att ha ett nära samarbete med kollegor i vårdcentralens tvärprofessionella team. Tjänsten erbjuder en stor flexibilitet utan jourtjänstgöring, och du får möjlighet att vara med och forma arbetets innehåll och processer för bästa möjliga vård och service till våra patienter.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom gynekologi och som har en naturlig känsla för kvalitet och patientfokus. Du trivs i en omväxlande miljö och uppskattar självständigt arbete, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Din erfarenhet, flexibilitet och vilja att utvecklas gör dig till en värdefull del av vårt team. Det är även meriterande om du har intresse för digital vård och utveckling inom primärvården.
Vad vi erbjuder
Mobilia Vårdcentral erbjuder en stimulerande arbetsplats med ett öppet och inkluderande klimat där vi arbetar nära tillsammans för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Du får möjlighet till en flexibel deltidsanställning där tjänsteomfattningen kan anpassas enligt överenskommelse (25-100%). Vi är en växande verksamhet och erbjuder dig utrymme att påverka arbetets upplägg och vår framtida utveckling.Publiceringsdatum2025-08-13
Vill du bli en del av vårt team och bidra till utvecklingen av gynekologisk vård i en trygg och inspirerande arbetsmiljö? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: aida.fejzovic@mobiliavardcentral.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialist allmänmedicin". Arbetsgivare Svenska Primärvårdsspecialisterna AB
(org.nr 559161-9274), https://www.mobiliavardcentral.se/
Per Albin Hanssons väg 38 (visa karta
)
214 32 MALMÖ Arbetsplats
Mobilia Vårdcentral Kontakt
Verksamhetschef
Johanna Perleryd johanna.perleryd@mobiliavardcentral.se 0760948572 Jobbnummer
9456901