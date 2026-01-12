Specialistläkare inom geriatrik till Medicinkliniken
Vill du vara med och utveckla framtidens äldrevård? Vi söker nu specialistläkare inom geriatrik.
Som en del av vårt team arbetar du tvärprofessionellt och har den äldre patienten i fokus.
Din arbetsplats
Geriatriksektionen är en del av medicinkliniken. Geriatriksektionen består av en vårdavdelning med upptill 24 vårdplatser, där vi arbetar tvärprofessionellt och teambaserat enligt CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) med den äldre patienten i fokus. I sektionen ingår en specialiserad minnesmottagning, där vi arbetar i ett team med läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, neuropsykolog och vårdadministratör.
Vi är en verksamhet under utveckling och flyttade i början av 2025 vår vårdavdelning till nyrenoverade och mer ändamålsenliga lokaler, vilket vi ser som en möjlighet till en nystart för geriatriken, där du kan vara med och påverka utvecklingen.
Som läkare på medicinkliniken finns möjlighet till jourarbete, där vi tittar på dina tidigare erfarenheter och gör en bedömning av vilka jouruppgifter som fungerar för dig. Det finns exempelvis möjlighet till rondjoursarbete på helger.
Som specialistläkare hos oss kommer ditt fokus att vara på specialiserad äldrevård. Du kommer att arbeta tillsammans med välutbildad och kompetent personal inom flera olika yrkeskategorier, där du varierar ditt arbete mellan vårdavdelning och minnesmottagning.
Du kommer få möjlighet att tillsammans med kollegor utarbeta och bygga upp framtidens geriatriksektion, där vi vill ta en stor del i utvecklingen av nära vård till den geriatriska patienten.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är specialistläkare inom geriatrik. För oss är det viktigt att du har intresse för den äldre patienten och vill vara del i vår utveckling av den geriatriska vården.
Dina personliga egenskaper är av stor vikt för teamarbetet och vi uppskattar att du är en öppen, positiv och engagerad person. Andra egenskaper som värderas högt är att du är flexibel, har lätt för att samarbeta och har ett intresse för att vara med och utveckla verksamheten. Du motiveras av att hjälpa människor och löser dina arbetsuppgifter med tålamod, noggrannhet och patientens bästa i fokus. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska språket.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
