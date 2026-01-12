Specialistläkare inom gastroenterologi till Medicinkliniken
Region Värmland / Läkarjobb / Karlstad Visa alla läkarjobb i Karlstad
2026-01-12
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla gastroenterologin i Värmland? Vi söker nu specialistläkare inom gastroenterologi till vår mag-tarmsektion på medicinkliniken.
Kom och bli en del av vårt engagerade team och arbeta med utredning, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar och leversjukdomar. Din arbetsplats
Välkommen till mag-tarmsektionen som är en del av medicinkliniken. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. På mottagningen utreds, behandlas och följs patienter med kroniska tarmsjukdomar och leversjukdomar. Vi har en vårdavdelning med upptill 12 vårdplatser för patienter med mag-tarm samt leversjukdomar där även allmänna internmedicinska patienter kan vårdas. Som läkare på sektionen kommer du också att delta i arbetet på endoskopienheten som organisatoriskt ligger under kirurgkliniken.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som specialistläkare ingår du i vårt team på mag-tarmsektionen. Ditt arbete kommer bestå av mottagningsarbete, arbete på endoskopimottagningen samt att vara ansvarig läkare på vårdavdelningen. På sektionen finns erfarna och engagerade kollegor samt flera ST-läkare inom gastroenterologi.
Som specialistläkare på medicinkliniken ingår jourarbete, baserat på din tidigare erfarenhet. Bakjour och rondjour kan ingå beroende på din kompetens.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är specialistläkare inom gastroenterologi. För oss är det viktigt att du har intresse för denna patientgrupp och vill vara med och utveckla gastroenterologin i Värmland.
Dina personliga egenskaper är av stor vikt och vi uppskattar att du är en öppen, positiv och engagerad person. Andra egenskaper som värderas högt är att du är flexibel, har lätt för att samarbeta och har ett intresse för att vara med och utveckla verksamheten. Du motiveras av att hjälpa människor och löser dina arbetsuppgifter med tålamod och patientens bästa i fokus. Du har ett starkt kvalitetsfokus och strävar alltid efter att leverera ett professionellt och noggrant arbete.
Mycket goda kunskaper i svenska språket är en förutsättning för rollen.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Medicinkliniken Centralsjukhuset Karlstad Kontakt
Marie Langkow, enhetschef läkare 010-8316339 Jobbnummer
9679827