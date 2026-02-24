Specialistläkare inom gastroenterologi/hepatologi
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Borås Visa alla läkarjobb i Borås
2026-02-24
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
Vi söker dig som är specialistläkare inom gastroenterologi/hepatologi och som vill arbeta hos oss med avdelnings- och mottagningsarbete, poliklinisk dagvårdsverksamhet och vår stora endoskopiverksamhet.
Här blir du en del av ett team som präglas av innovativt tänkande, som utvecklar moderna arbetssätt med mycket patientdelaktighet och som ständigt driver på för att ligga i frontlinjen inom vår specialitet.
Du får arbeta på ett lokalt och lagom stort sjukhus, stort nog för att rymma både bredd och spetskompetens och lagom i att verkligen bli sedd och hörd i din profession. Det finns också möjligheter till forskning och klinisk träning genom vårt moderna kunskapscentrum.Publiceringsdatum2026-02-24Om företaget
Läkarteamet inom gastroenterologi består av 3 specialister och 3 St-läkare, som arbetar tätt ihop med dedikerade sjuksköterskor. Teamet drivs av stark lagkänsla, mångårig kompetens och ett enormt engagemang för arbetet. Teamet arbetar mycket med utveckling av verksamheten som helhet och vi vill gärna att du bidrar i detta arbete.
Gastroenterologi ingår i verksamhetsområde medicin, som ansvarar för vård av patienter inom hela det internmedicinska fältet. Arbetet innefattar också jour eller bakjoursverksamhet inom internmedicin.Profil
Du är legitimerad läkare med specialistbevis inom gastroenterologi. Du behärskar svenska i motsvarande nivå C1. Du får gärna ha forskningserfarenhet eller önskan att bedriva forskning.
Som person trivs du med att prestigelöst samverka över professionsgränserna och har en vilja till teamarbete. Du är utvecklingsinriktad och har självklart ett gott bemötande av patienter och kollegor.
Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer kan komma att hanteras löpande så välkommen med din ansökan redan idag. Bifoga yrkeslegitimation samt specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/353". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO medicin Kontakt
Stefan Augustsson, tf. läkarchef 0763466419,stefan.augustsson@vgregion.se Jobbnummer
9760555